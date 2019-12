VIDEO: Automóvil vuela sobre otros carros y protagoniza sorprendente accidente

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos ocurrieron durante el martes en el condado de Citrus, en Florida, EU, cuando el hombre que conducía el Toyota Camry blanco supuestamente se sintió mareado, mientras circulaba por una autopista.

El carro salió disparado por una berma, volando a más de 40 metros sobre los vehículos de un estacionamiento de Crystal Ford Lincoln, e impactando contra otros dos carros.

Pese a lo aparatoso que resultó el accidente, no se registraron heridos a consecuencia de éste y el conductor quedó sólo con lesiones leves. Recoge Daily Mail.

WATCH: Surveillance from Crystal Ford Lincoln in Citrus County shows a car flying through the air. The car lot was packed with customers when the Toyota Camry came flying through. Police said the driver, who wasn't hurt, had some type of medical emergency. pic.twitter.com/MiBajzdT5t