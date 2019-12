El Último Round

Un pedazo de periódico viejo sujeto únicamente por un clavo, pende de lado a lado sobre la pared. El diario guarda el retrato de un antiguo peleador de origen italiano, cuya guardia a medias tintas me recuerda el estilo de los años 50´s. El púgil de la imagen exhibe una cicatriz como condecoración de guerra.

Me aparto un poco retrocediendo un paso para poder divisar con claridad el título de aquella fotografía. - Rocky Marciano. –leo en voz alta, a través de los párrafos ilegibles.

En aquella misma pared, un retrato pintado a mano de “Julio Cesar Chávez” abarca el cincuenta por ciento del antiguo gimnasio. Aún me parece escuchar a mi ex entrenador diciendo: ¡Nambre Las Batallas de Chávez eran épicas, no ha existido otro como él.

Del mismo modo, encuentro una de mis frases favoritas de Muhammad Alli, (misma que me hacía recordar que tenía que seguir durante los interminables rounds de cuerda y costal). ¡No renuncies! Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón”.

El viejo reloj aún se mantiene en su sitio. Todo forma parte del pasado, pero el tiempo transcurre irrefutablemente. Esbozo una sonrisa al ver el balde de escupitajos en la esquina del ring, y el aviso de los últimos diez segundos ahora es un eco lejano.

Con nostalgia me despido de mi propia sombra enmarcada en la pared.

• Yo también lo echo de menos- comenta mi entrenador que se encuentra detrás de mí. • ¿Pelear? – Pregunto sorprendida, al descubrir que no me encontraba sola. • SI – Contesta para sí mismo. • Vine a despedirme – musito • Siento oír eso - responde, con preocupación patente en su semblante. La atmosfera se vuelve nostálgica. Se despide de mí, con la misma mano con la que había de vendarme tiempo atrás. Fue la última vez que lo vi.