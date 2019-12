'Detenidos en caso LeBarón, inocentes'

Los hermanos Héctor Mario "Mayo" y Luis Manuel "Meño" Hernández, detenidos el pasado domingo por su presunta participación en el asesinato de nueve miembros de los LeBarón, se dedicaban a trabajar en el rancho y a cuidar a su padre, quien por cuestiones de salud necesita un cuidador, aseguraron este miércoles miembros de su familia.

"Los agarraron para taparle el ojo al macho", declaró José Luis Parra, cuñado de los hermanos, al explicar que al momento de la detención las corporaciones federales sembraron un paquete con droga en el domicilio y que fue esto lo único ilegal que encontraron.

"Quebraron un vidrio con un bulto, al parecer [era] droga, y entraron y les dijeron que eso era de ellos, pero no les hallaron nada más", dijo José Luis, quien agregó que el domingo por la mañana, en el exterior de la casa, había elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina, unidades y "mucha ley".

Según su versión, Héctor trabaja en un pequeño rancho ganadero que tiene en el municipio de Janos, mientras que Luis se dedica a cuidar al padre de ambos, ya que es un hombre viudo que requiere de cuidados permanentes.

"Ellos no pueden salir porque mi suegro necesita cuidados todo el día; no habla, no se mueve y ellos lo cambian, lo bañan, lo alimentan y hacen todo, así que no pueden salir a ningún lado", enfatizó.

Agregó que la detención de "Mayo", de 35 años, y "Meño", de 42, tomó por sorpresa a todos los habitantes de Janos, pues ambos son conocidos y queridos.

Indicó que por eso unas 300 personas participaron en los bloqueos carreteros que organizó la familia para exigir la liberación de los hermanos Hernández.

Estefanía Hernández Ortiz, hija de Luis Manuel, aseguró que el proceso estuvo plagado de irregularidades, empezando por la ausencia de una orden de arresto, seguida por el aislamiento en el que estuvieron en Janos, su corta estancia en la FGR delegación Nuevo Casas Grandes, y hasta su traslado a la Ciudad de México.