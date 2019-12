Familias Unidas lamenta y repudia los hechos violentos registrados en Villa Unión

A más de ocho años de registrarse la época de mayor violencia en la región norte de Coahuila, particularmente en Allende; lo ocurrido en Villa Unión el fin de semana pasado remite a recordar lo sucedido y revivir el horror de aquellos años, manifestó Ariana García Bosque, representante legal de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras.

"Lamentablemente, a casi ocho años del evento que sucedió en Allende, pues es revivir todo el terror, todo el horror que muchas familias, no solo de Allende, sino de Villa Unión y de Nava han estado viviendo. Es un tema de zozobra", dijo la abogada y defensora de derechos humanos. García Bosque consideró que desafortunadamente no se cuenta en el estado con la seguridad necesaria para combatir un tema como este; pues refirió que lo único que ven es que hay una persecución y en la cual no se percibe el riesgo en que las propias autoridades están poniendo a la ciudadanía en común.