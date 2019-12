Soy libre, no tengo compromisos, asegura Ríos Farjat para llegar a Corte

Margarita Ríos Farjat, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que el papel de la Corte es guardar un discreto pero potente papel para paliar los excesos o abrir la brecha al cambio para posibilitar que la Constitución logre su máxima expresión.

La actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue la tercera compareciente ante la Comisión de Justicia del Senado, de la terna que envió el presidente a la Cámara alta, donde agregó que la sociedad civil debe mejorar sus estrategias y coadyuvar al mayor desarrollo jurídico que la nación requiere.

“No tengo más compromiso que mi conciencia con seguir el ejemplo de mi padre y dar un ejemplo a mis hijos. Siempre he sido una persona libre y siempre lo seré. En mi camino he encontrado coincidencias luminosas que me infunden optimismo de que un México es posible, más justo, más equitativo y menos pobre”, expuso.

Dijo que no es la Corte la que por sí misma atraerá y resolverá los grandes problemas nacionales, también la sociedad debe contribuir judicializando aquellas demandas que, aún respaldadas en derecho, son todavía operativas.

“Bienvenido el cambio por la vía judicial. Sin embargo, no le dejemos a la Corte la enorme tarea de dotar de contenido las políticas públicas, cuando estas deben partir de la soberanía legislativa y de la Administración Pública".

Ríos Farjat aprovechó su exposición para agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, permitirle desempeñarse en el SAT, y que nunca recibió llamadas de funcionarios para buscar beneficiar o vengarse de un contribuyente.

“Agradezco al presidente por haberme nombrado, haberme permitido trabajar dentro de los límites del sector hacendario con independencia y autonomía. Jamás he recibido una llamada suya, ni de ningún otro funcionario de su administración, solicitando ojos animosos u ojos vengativos para ningún contribuyente, a eso se llama respeto y es algo que yo antepongo siempre”, dijo.

Sin embargo, a los cuestionamientos de los senadores reveló que ha enfrentado intereses oscuros y presiones políticas en su tiempo dentro del SAT. Sin embargo, aclaró se ha mantenido firme, salvaguardando su integridad y autonomía. Y afirmó: “siempre he sido una persona libre y siempre lo seré".

“Esta tarea no es fácil, siempre existirán intereses que presionarán para mantener un sistema de privilegios a costa de los demás, a veces del interés público mismo, mantener ese equilibrio es esencial en un país donde pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco, donde es necesario redistribuir con equidad y justicia”, dijo.