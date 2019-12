¿Pocoyó es una niña? Internautas debaten sobre su género

Según comentaron algunos internautas, el hecho de que el personaje vista de azul no define que sea un varón. Caso similar a lo ocurrido con Las Pistas de Blue, donde su protagonista resultó ser una hembra pese a ser de color azul.

Con Pocoyó ocurre una especulación similar, sin embargo, el rumor se propago a tal punto que Wiki indicaba que el género del dibujo animado era femenino.

QUE POCOYO ES UNA NIÑA QUÉ COJONES HE VIVIDO ENGAÑADA TODA MI VIDA YO ESTOY FLIPANDO pic.twitter.com/8GwtIZL9cn

ok, leí en fb que según pocoyo era niña pero según wikipedia es niño y por un momento pensé LESBIAN RIGHTS pic.twitter.com/YvdYkyH8nc

Sin embargo, sólo hace falta ver un capítulo de la serie para saber que Pocoyó es un niño, pues el narrador siempre se dirige al personaje como 'él'.

In case there's still doubt #pocoyoisaboy pic.twitter.com/fny9RCmM1X