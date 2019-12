Nuestro Recomendado

Bien se ha dicho en muchas ocasiones que U2 se reinventa con cada publicación de álbum en su trayectoria, pues podemos ver que la banda busca explotar un nuevo concepto con cada entrada al estudio de grabación.

En los 80, después de un par de álbumes de protesta, se presentó The Joshua Tree en donde se exploraban sonidos country, para después, en los 90, con Acthung Baby, explorar sonidos más bien electrónicos y alternativos.

Así es como el 22 de noviembre del 2004 se publicó How to Dismantle an Atomic Bomb, y a sus 15 años aún sigue dando de qué hablar por haber significado una nueva época dorada para los irlandeses y un nuevo concepto enfocado en la paz.

El mismo Bono, vocalista de la banda, dijo: “Es nuestro primer álbum de rock. Nos llevó veinte años o algo por el estilo, pero es nuestro primer álbum de rock”.

Podría sonar extraño que él mismo lo diga, pero tiene mucho más sentido del que aparenta. Para esta entrega nos encontramos con sonidos más sólidos y concretos encaminados a una sola idea: Rock.A lo largo del disco la guitarra de The Edge hace apariciones con riffs que indagan entre lo agresivo y lo suave, con tendencia hacía los agudos, sin perder de vista la ecualización y los efectos característicos de la banda que se solidifican con el bajo de Adam Clayton que, por cierto, tiene bastantes líneas fundamentales en el álbum. Larry Mullen Jr. no decepciona en cuanto a las percusiones, mientras que, en Bono, se tiene una voz que experimenta nuevas formas ejecutar en la altura y, por qué no decirlo, también en los sentidos del oyente.

“Vertigo”, fue el sencillo que abre How to Dismantle an Atomic Bomb, con el cual se abrió la puerta a nuevos fans y el arraigo de los viejos. Obtuvo los Grammys para Best Rock Song, Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal y Best Short Form Music Video en los Premios Grammy 2005.

La canción inmortalizo la cuenta “1, 2, 3, 14…” y otras expresiones en español que se usaron y sorprendieron al público hispano. Sólo queda decir que es una exposición de rock en su estado más puro.

Cualquiera puede identificarse en cualquier momento con How to Dismantle an Atomic Bomb, es episodio de U2 que todos deberíamos escuchar, es accesible al oído y, sobre todo, a las emociones del oyente. Otra cualidad de esta entrega es la gran variedad de sonidos y ritmos que lo convierten en una pieza dinámica y que en ningún momento aburre a quien lo escucha.

Se podría decir que es un estímulo para la sensibilidad y es, sobre todas las cosas ya dichas, rock. Una decisión acertada para definir el rock que U2 estuvo buscando durante “20 años o algo por el estilo”.