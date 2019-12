Y nuestros subagentes, disfrazados de tazas de café de olla, nos informan que quienes hicieron honor al dicho "ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo" fueron los diputados locales del PAN, María Eugenia Cázares, Blanca Eppen, Juan Antonio García Villa, Fernando Izaguirre y Gerardo Aguado, encabezados por el dirigente estatal del blanquiazul, Jesús de León Tello. Y es que luego de que citaron a medios de comunicación a rueda de prensa para despotricar contra la administración del gobernador priista Miguel Ángel Riquelme, previo a su segundo informe de trabajo, a quien, según fundamentos de ellos, calificaron como reprobado, los legisladores se pusieron color de hormiga y casi se ahogaron con su choux cuando la prensa incómoda les cuestionó su evaluación para la administración del alcalde panista Jorge Zermeño, a lo que entre titubeos contestaron que en Torreón todo es color de rosa, ya que don Jorge ha desempeñado un excelente bacheo… Perdón, trabajo, y que por tanto lo daban como exento y ejemplo de eficiencia y virtud política.

Sin embargo, los cuestionamientos de los inoportunos reporteros siguieron y dicen que don Jesús y sus alfiles pusieron cara de "trágame, Tierra", pues el tiro les salió por la culata y no tuvieron respuestas a preguntas específicas relacionadas con los casos tan vergonzosos por los que ha atravesado en últimos días el Ayuntamiento de Torreón, entre los que destacan la falta de planeación y despliegue de seguridad para salvaguardar la integridad de los presentes al desfile de la Revolución Mexicana, en el que se registró el lamentable asesinato de una maestra; o el enfrentamiento entre corporaciones y mandos municipales de Tránsito y Seguridad Pública para rescatar al hijo del jefazo de la Policía Municipal, Primo García Cervantes, y el hermetismo con que se manejó la situación; además de los abusos de tránsitos denunciados por un ciudadano, a quien detuvieron y acusaron de agresivo, entre otros, en los que hubo una clara ausencia y vacío de postura por parte de la primera autoridad, y que evidenciaron enormes pifias en áreas como comunicación social, tanto en sus comunicados como en sus redes sociales, así como la Ley mordaza y secrecía aplicada según sus conveniencias, por lo que muchos sostienen que como los legisladores no vienen muy seguido a La Perla de La Laguna no están al tanto de cómo corre el agua por estos lares, quizá olvidaron el viejo y reconocido refrán "con la vara que mides serás medido".

Pero de acuerdo con los subagentes, dotados con un sexto sentido, lo que más llamó la atención en la rueda de prensa blanquiazul es la ruptura que quedó de manifiesto entre sus integrantes, pues señalan que es evidente que los legisladores ven al diputado plurinominal Gerardo Aguado como el Morenito… Perdón, prietito en el arroz, y es que de todos es bien sabido que don Gerardo fue fiel escudero durante las glorias en el blanquiazul del 'hooligan' expanista y hoy morenista Luis Fernando Salazar, razón por la que aseguran lo ven con recelo, pues hay fuertes rumores que apuntan a que el diputado plurinominal buscará la reelección a como dé lugar, incluso yendo por Morena si fuera necesario, pero de que va, ¡va! Y por si esto fuera poco, estimado lector, los subagentes relatan que lo más notorio fue el descobijo y desplante hacia el dirigente estatal y los diputados locales por parte de su homólogo y presidente del Congreso estatal, Marcelo Torres Cofiño, quien brilló por su ausencia en la rueda de prensa, a decir de sus compañeros, debido a que se encontraba grabando unos comerciales; sin embargo, de acuerdo con los comentarios de algunos panistas resentidos a nuestros subagentes, este es uno más de los tantos desaires que constantemente les aplica don Marcelo a sus compañeros dejándolos solos, pues, a decir de ellos, él está más preocupado por placearse un día sí y otro también por todo el estado con el objetivo de aprovechar los reflectores e ir tejiendo alianzas que le permitan amarrar y alcanzar sus aspiraciones políticas; y es que hay quien asegura que al diputado Cofiño ya le pareció chiquita la alcaldía de Torreón, por lo que está pensando seriamente apostar en grande e ir por la silla del Palacio Rosa, pues sabe que ahorita su capital político es fuerte y esto puede catapultarlo para asegurar su candidatura para la próxima gubernatura, brincando incluso por encima de los viejos lobos azules del panismo estatal Memo Anaya y Jorge Zermeño.

***

También se ha saltado al desdibujado presidente de su partido, a quien no más le dio por hacer un video con mala producción y exceso de ego por sus protagonistas, donde cuestionaba dos temas de la actual administración del "góber" Riquelme: la seguridad y el desempleo; lo malo fue que don Chuy grabó su spot varios días antes al informe, sin esperarse que la respuesta del Gobierno estatal el pasado sábado a un ataque artero por parte del crimen organizado al municipio de Villa Unión, terminó siendo aplaudida, incluso por importantes panistas que se solidarizaron con la alcaldesa de ese municipio gobernado por el blanquiazul, al igual que por los altos jerarcas de la Cuarta Transformación y el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir que el mensaje de oposición del presidente del PAN salió casi contraproducente, sumado a esto, dicen que varios de sus colegas le dijeron que no hablara de empleo, no se fueran a sentir en Saltillo ya que las últimas inversiones se han quedado en La Laguna. Total que ni en una ni en otra crítica dio pie con bola don Chuy.

***

A quienes se les cebó la protesta en el informe del "góber" Riquelme por parte de los vecinos quejosos del poniente de Torreón que se oponen al cierre de pasos por la obra del Metrobús fue al carnal Marcelo Torres y al eterno funcionario priísta, el profe Mario Cepeda, quienes estuvieron moviendo los hilos para que los inconformes se fueran a protestar al Centro de Convenciones, pero tal vez la férrea seguridad que se apoderaba del recinto los hizo recular. Aun así don Marcelo se paseó bonito por aquel lugar para ser de los pocos panistas besamanos que aplaudían las acciones del "góber", pese a que su dirigente estatal, don Chuy de León, cuestionaba minutos antes en Torreón la administración de Riquelme y su estrategia de seguridad. Pero el día fue largo para el diputado local, ya que por la noche asistió a La Plaza Mayor para ver desde el pódium el encendido del pino de Navidad que organiza cada año el DIF estatal. Y un día después, don Marcelo se fue a la hermana república de Gómez Palacio a visitar a la alcaldesa Marina Vitela a la presidencia con el pretexto de que su esposa es oriunda de ese municipio. A todo esto, ¿a qué hora asiste al Congreso?

***

En el marco del segundo informe del "góber" Miguel Riquelme quien estuvo muy activo y sacó harto provecho fue el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, "Alito" para los amigos, quien al terminar la comida posterior al informe aprovechó la presencia de una parte importante de la estructura priista del estado que "coincidió" en Torreón para participar en una reunión de estrategia para ganar elecciones que tuvo lugar en un hotel de la localidad. La mañana siguiente muy temprano se fue a desayunar con el presidente del PRI municipal, Eduardo Olmos, acompañados de los presidentes del tricolor Adrián Herrera y Rigo Fuentes, así como de los coordinadores de la estructura en los cuatro distritos de Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de lideresa pidiendo aguinaldo, nos dicen que el "exgóber" de Campeche se la pasó gritando que en Torreón y Saltillo está el priismo que fortalece a Coahuila, y no se cansó de decir que es el mejor priismo de México… Más bien casi el único que sobrevive, dirían los realistas. La agenda se prolongó hasta Saltillo, adonde se trasladaron los zombis de lo que queda del vapuleado revolucionario, a quienes se les pidió acudir con vestimenta roja, por lo que muchos aprovecharon la temporada navideña para sacar sus mejores prendas y decir "presente" en los eventos programados con la devaluada estructura en una campaña de entrega de lentes y la sesión del "renovado" Consejo Estatal, para cerrar con la toma de posesión del jefazo estatal del agónico partido, Rigo Fuentes, a quien le dejaron la misión imposible de ganar las diputaciones en una elección que además de complicada se dibuja desangelada y tediosa.