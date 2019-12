Alistan cambios en rutas urbanas de Torreón

La Dirección de Movilidad Urbana de Torreón prepara diversas medidas para reestructurar rutas urbanas de camiones de pasajeros, además de cancelar concesiones que registren incumplimientos en las normativas municipales, así lo informó durante el martes el titular de la oficina, Héctor Javier Rivera.

El funcionario señaló que en lo que corresponde a las modificaciones de las rutas urbanas buscarán dejar "satisfechos" a todos los involucrados, principalmente a los usuarios. La meta es revisar la forma en la que están siendo utilizadas las rutas actuales, las vialidades y zonas que están siendo atendidas, las que requieren de paso de unidades y de mayor frecuencia de unidades, entre otras situaciones.

"Desde agosto iniciamos una revisión de rutas, lo hemos llamado así, nos reunimos por lo menos con una ruta por semana, a veces más, la próxima semana estamos ya por concluir. Nos faltan nada más tres rutas que hay que revisar y quedamos nosotros con los concesionarios que una vez terminado este ejercicio de este semestre, de revisión de las rutas, se hará un estudio de parte del departamento de planeación, donde podamos incluso generar una propuesta de reestructuración de rutas… Esto creo que a final de cuentas siempre va a ser positivo, siempre y cuando satisfaga la necesidad del usuario", manifestó el funcionario.

Negó que la intención de las autoridades municipales sea de "abrir más concesiones". Incluso anticipó que existe la posibilidad de cancelar algunas debido a que se han detectado incumplimientos en las normativas.

Dijo que de las alrededor de 580 concesiones de autobuses urbanas que hay vigentes actualmente, solo unas 495 están siendo usadas de forma práctica diariamente, por lo que buscarán que sus propietarios justifiquen su permanencia en el padrón, de lo contrario se les eliminará de manera definitiva.

"Las que no justifiquen ser necesarias pues claro que se van a cancelar, serán las menores… Ahorita las que estén en problemas jurídicos o que estén simplemente en desuso porque las rutas no son necesarias, estaríamos hablando de aproximadamente unas 70 (concesiones). Tenemos que revisar con mayor detalle si van a entrar a un proceso de cancelación o no", declaró.

Señaló que las 580 concesiones están distribuidas en 28 rutas en toda la ciudad, de las cuales unas 15 podrían estar sujetas a una renovación en el corto plazo por estar cumpliendo con su justificación técnica correspondiente.

Sobre otros aspectos necesarios para que se brinde un servicio "de calidad" a los usuarios, principalmente en el tema de renovación de unidades, Rivera señaló que tienen conocimiento de la adquisición de 20 unidades nuevas, aunque la necesidad será mayor con la entrada de 2020 por la relación con los modelos existentes.

"Prácticamente los concesionarios, al menos en las reuniones, nos dicen ya estar listos para la renovación, solamente que lógico, hay que entenderlos, necesitan una certeza financiera para pagar y solventar ellos un compromiso a cinco años", expresó.

Modificaciones