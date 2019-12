Elena Poniatowska no cree en 'pintarrajear' los edificios

Elena Poniatowska reiteró su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador: "creo fervientemente en lo que él dijo: ‘primero los pobres’"; sin embargo, dijo que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y también rechazo el vandalismo que se ha visto en las marchas feministas.

"Rechazo el vandalismo. Me dicen, y yo estoy de acuerdo, sobre qué vale una mujer muerta, una mujer violada al lado de un edificio pintarrajeado de por vida, manchado de por vida, que cómo puedo establecer. Yo no establezco nada entre una cosa y otra, pero desde hace muchísimos años que no creo en la autodestrucción", señaló la narradora.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para hablar de su novela "El amante polaco" (Seix Barral), la periodista aseguró que ella no cree en la destrucción de un objeto, en hacerlo pedazos.

"A quién le sirve la destrucción, destruir con coraje o destruir por rabia es algo que yo creo que nos lastima, no solo lastima el físico, significa un coraje que uno tiene adentro y que te hace capaz de darle una cachetada a un niño. Esa es mi única diferencia con las feministas, además de mi total incapacidad de decir groserías, mi máxima grosería es pinche, pero no puedo decir puta. Bueno, ya lo dije", afirmó.

Sobre la situación de los periodistas en el país, Poniatowska declaró que sin duda México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión:

"En general se han muerto más los periodistas de izquierda, mujeres asesinadas en provincia. Es muchísimo más difícil ser periodista en provincia y no se diga en la frontera; si están en el súper comprando cereal; es muy fácil cazarlo y muy fácil asesinarlo. Yo creo que nuestro país debería darle más protección a los periodistas, porque los periodistas están sumamente abandonados a su suerte, sumamente solos y sumamente expuestos".

Durante la conferencia, la escritora aprovechó para demostrar su fidelidad al Presidente de México: "Hace 16 años que apoyo a Andrés Manuel López Obrador, creo fervientemente en lo que él dijo: ‘primero los pobres’. Es importantísimo en México darle la oportunidad a quienes no la han tenido, darles escuela, darles salud, darles hogares. Creo que ha sido muy difícil este primer año de la cuarta transformación; hay gabinete nuevo, gente nueva en el poder. Tengo una fe en el futuro a partir de un hombre honesto y, sobre todo, a partir de destapar de la corrupción, ya no era posible ignorar tanta corrupción".

Poniatowska también reconoció que hay un recorte a la cultura lo han sufrido muchas instancias culturales.