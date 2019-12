Se burlan de su ropa en un ticket y él lo hace viral

, de Arizona, EU, dijo que se disponía a comer en un local de la cadena de restaurantes de comida rápida,, sin embargo, por error uno de los empleados le entregó el ticket interno que utilizan los trabajadores para preparar y entregar la comida.

El papel en cuestión marcaba que el pedido era para 'el que llevaba el suéter feo'.

"No es un placer comer hoy en Chick-fil-A", escribió en su cuenta de Twitter donde compartió una fotografía del ticket, además de mostrar el suéter que portaba al momento en que los empleados tomaron su pedido.

it was NOT MY PLEASURE TO EAT CHIC FIL A TODAY pic.twitter.com/5JB2yDw7HK