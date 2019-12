Ve PRD polarización política y falta de crecimiento en primer año de AMLO

El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador arroja saldos negativos como la falta de crecimiento económico, mayor inseguridad pública, polarización política y un presupuesto federal discrecional y con fines electorales, señaló el presidente del comité del PRD en Gómez Palacio, Cecilio Campos Jiménez.

Consideró que dividir al país se ha convertido en una política pública del gobierno de la República, pues cada mañana se observa a un presidente que descalifica a la oposición, a medios de comunicación, especialistas y a cualquiera que se atreva a pensar diferente a él.

"No reconoce sus errores, como el agravamiento de la inseguridad, el estancamiento de la economía nacional, es un mandatario obcecado y que no escucha, AMLO tampoco cumple sus promesas", comentó Cecilio Campos.

"Entre los resultados cuestionables de su gestión, además del hecho innegable de que no hay crecimiento económico, generación de empleo, ni una mejor seguridad por su fallida estrategia, se encuentra que no le cumplió al campo, no hay medicinas para niños con cáncer, ni para mujeres con cáncer de mama, y desapareció el Seguro Popular, la lucha contra la corrupción no ha presentado avances importantes, y ninguna figura principal del sexenio pasado ha pisado aun la cárcel. En cambio, esa lucha se utiliza para enlodar a los competidores, polarizar al país y acumular más poder presidencial", expuso el perredista.

Campos Jiménez refirió que no ha bajado la gasolina, no hay recursos suficientes para la investigación, la cultura y el deporte. Consideró que la democracia se ha debilitado y se vive un proceso de concentración y centralización del poder nunca antes visto.

"El gobierno actúa de forma autoritaria, al presidente no le gustan los contrapesos ni que nadie lo contradiga, en esa línea se encuentra su plan de acotar y controlar organismos autónomos como la CNDH o el INE, entre otros", dijo.

El dirigente municipal del PRD en Gómez Palacio señaló que gran parte del presupuesto está siendo utilizado de manera discrecional en programas sociales sin un padrón de beneficiarios ni reglas de operación, con fines abiertamente electorales y con montos muy superiores al conjunto de programas federales de inversión.

"AMLO dispondrá de más de 400 mil millones de pesos, que usará sin rendir cuentas y sin que podamos saber o poder medir si tuvieron un efecto positivo", expuso.