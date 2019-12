Fiona Viotti, la maestra que renunció tras tener relaciones con 5 estudiantes

Una mujer sudafricana renunció a su empleo como profesora, tras haber recibido acusaciones por tener relaciones con cinco de sus estudiantes.

Fiona Viotti, de 30 años, impartía clases de waterpolo, en el colegio Bishops Diocesan, ubicado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Sin embargo, se vio en la necesidad de alejarse de su trabajo después de que padres de los alumnos reportaran que la mujer había participado en actos sexuales con los jóvenes.

Presuntamente Viotti, quien en ese momento se encontraba casada,mantuvo relaciones con 5 estudiantes mayores de 18 años. Según arrojó una investigación independiente por parte de las autoridades de la institución y los padres de familia. Recoge el portal de noticias The South African.

La mujer habría cometido estos actos en un periodo de 6 años, desde 2013 hasta 2019. Además las autoridades de la escuela conocida como 'el Eton de Sudáfrica', indicaron que fotografías y videos comprometedores de Fiona fueron encontrados en sitios para adultos.

Cabe destacar que pese a las acusaciones, no se han presentado cargos criminales contra la mujer, ya que no se reportan víctimas menores de edad respecto a sus acciones. Sin embargo, Viotti no podrá ejercer más su profesión al haber violado el código de ética de ésta, según dicta lo establecido en el país.

El abogado de la mujer, William Booth, dijo que actualmente ésta busca ayuda profesional psiquiátrica tras lo ocurrido.