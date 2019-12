Nuestro Recomendado

Ficciones es una de las obras de Jorge Luis Borges que obtuvo reconocimiento a lo largo de argentina y fuera de ella, desde su publicación en 1944, consiguió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, y se abrieron las puertas a su autor para el prestigio ganado que conservaría poco después. Ficciones es un libro que no deja de sorprender. Existen personas que afirman que se tiene que leer al menos una vez en la vida, aunque después puedan emitir una opinión no tan positiva, porque dentro de sus obras se pueden extraer nuevas ideas y conocimientos que no se encuentran en otra parte.

Este escritor poseía un par de características que lo hacían especial, dando una esencia única a sus obras, una de ellas era que poseía un amplio conocimiento en temas y estaba impresionado por la magia que existía en el tiempo. Podemos encontrarlo en alguno de los cuentos de Ficciones. El conjunto de historias que lo complementan es el El jardín de los senderos que se bifurcan, un cuento que te transporta en el tiempo. No se puede describir a Borges como tal, es necesario leerlo para entender de lo que se habla, por segunda vez se reitera que es un autor que se tiene que leer en algún punto de nuestras vidas. Y esto se debe a que la imaginación que posee el autor y la forma en la que le da forma a sus cuentos, lo hacen único y especial. En algunos casos se le conoce como alguien muy repetitivo en algunas cosas, se debe a que Borges se obsesionaba con argumentos que plasmaba en sus cuentos, poemas y ensayos una y otra vez. Existe un patrón que aparece en cada una de sus obras que incluso puede darnos la impresión de que estamos leyendo algo similar, sin embargo eso es lo que lo caracteriza. Para resumirlo en pocas palabras, Ficciones nos ofrece una lectura donde la curiosidad se apoderara de nosotros, ademas de ser tan agradable, brindándonos distintos enfoques o puntos de vista e incluso un poco de surrealismo al momento de leer, sin dejar atrás el mundo que ya percibimos. Datos -Publica: Debolsillo. -Páginas: 224.