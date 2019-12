Tráfico de Miami se convierte en arte de la mano de Leandro Erlich

Con "Order of Importance", compuesta por 66 esculturas de vehículos y camiones de tamaño real cubiertas con arena, Erlich busca "perturbar" a turistas y residentes que disfrutan de la playa aledaña al popular bulevar Lincoln Road.

Se trata, según la ciudad de Miami Beach, de la obra "más grande" de Erlich, de 46 años, reconocido internacionalmente "por combinar elementos de escultura, arquitectura y teatro para perturbar la visión natural del público sobre el mundo".

Este proyecto de arte público temporal de Miami Beach estará desplegado hasta el próximo 15 de diciembre, cuando culmina la Miami Art Week 2019, que incluye este fin de semana a la famosa Feria Art Basel.

"Los carros han sido un símbolo de autonomía y libertad, pero no necesariamente avanzamos cuando conducimos", dijo Erlich, según la publicación Wallpaper.

Se trata de una reflexión sobre la actual crisis climática que se aborda desde donde se percibe más fácilmente. "Miami es testigo de primera fila del cambio climático", manifestó el artista conceptual.

El estado de Florida es la región de Estados Unidos "más vulnerable" a los impactos del cambio climático debido al aumento del nivel del mar, las inundaciones y una mayor actividad ciclónica, según la organización World Resources Institute (WRI).

"Order of Importance" fue encomendada por la ciudad de Miami Beach a este artista conceptual, que vive y trabaja entre Buenos Aires y Montevideo.

Art Basel, que el año pasado recibió a 83,000 visitantes en el nuevo Centro de Convenciones de Miami Beach, se prepara para batir del 5 al 8 de diciembre su propio récord.

En total, más de 4,000 artistas representados por más de 250 galerías presentarán sus obras en Art Basel, que cumple 17 años en Miami consolidada como la primera feria de arte de Estados Unidos.

Además de Art Basel, durante la Miami Art Week 2019 hay infinidad de ferias paralelas, exposiciones en museos y galerías, y eventos en hoteles, locales comerciales, trenes y calles.

#TRAFFIC ALERT: Leandro Erlich has the beachfront area off @LncolnRd backed up for his art installation “Order of Importance” debut.



We do encourage texting & selfies in this traffic. #MBArtsAndCulture pic.twitter.com/BFPrePCunT