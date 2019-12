Indigna cazador que agredió brutalmente a una perrita que acababa de dar a luz

Las estremecedoras imágenes de un sujeto arrastrando a una perrita que acaba de parir, tras apalearla y dispararle, han despertado la indignación entre el público que buscan justicia para el animal.

De acuerdo a la información compartida en medios nacionales, las imágenes fueron registradas en la comunidad de Chantada, en España, donde el cazador local fue captado arrastrando a su mascota moribunda después de agredirla presuntamente porque ésta dio a luz.

Una pareja que estaba cerca del lugar se percató de lo sucedido al escuchar los lamentos del animal. Al fijarse en lo que ocurría, intentaron que el sujeto dejará a la perrita, pero éste los confrontó diciendo que 'él era cazador y que podía disparar a quien quisiera'.

"No, no voy a permitir esto. Lo que estás haciendo es inhumano, a ti no te estoy grabando, estoy grabando lo que estás haciendo", se escucha decir al hombre mientras filma al sujeto arrastrar al can entre el barro.

Finalmente, el individuo desistió de sus intenciones abandonado al animal, cuando la pareja le advirtió que si no se detenía iban a solicitar ayuda de la Guardia Civil.

La pareja consiguió pedir ayuda de las autoridades y una asociación protectora de animales española, Mundo Vivo, que consiguieron poner a salvo a los cachorros y rescatar a la perrita.

"Su delito fue haber parido. La mami está grave en un hospital en Lugo y los cachorros son atendidos por el veterinario del pueblo", agregó la asociación.

Según ha informado Mundo Vivo a través de su perfil en Facebook, la perra se está recuperando poco a poco, aunque sus lesiones son severas su vida se encuentra fuera de peligro, mientras que sus cachorros gozan de buena salud.

Por su parte el agresor ha sido identificado y podría enfrentar hasta 18 meses de cárcel, además de una multa de 30 mil euros. Según informan medios internacionales.

Además el Partido Animalista PACMA ha iniciado una petición para que el responsable sea encarcelado, exigiendo al gobierno endurecimiento en el Código Penal para castigar a quien ejerza maltrato contra los animales.