Clientes le regalan auto a mesera que caminaba 22 km diarios

El día de acción de gracias, la pareja que prefirió quedar en anonimato, llegó al lugar con un Nissan Sentra 2011 para entregárselo luego de que ella les platicara que todos los días caminaba 22 kilómetros para ir de su casa al trabajo y de regreso.

La única condición que pusieron fue que ella pagara el 'favor' con buenas acciones hacia los demás.

Al compartirse en redes sociales, la historia de Adrianna se hizo viral y fue aplaudida por miles de internautas de todo el mundo.

‘I FEEL LIKE I’M DREAMING.’ This Galveston woman walked 14 miles to and from work. That all changed after two customers changed her life. After serving the couple, they returned with a car. Watch the perfect pre-Thanksgiving story only on @abc13houston at 6pm. pic.twitter.com/EnUlXxrsKb