Agrada a familia LeBarón avances en el caso tras reunión con AMLO

Aunque la investigación está a medias, Adrián LeBarón aseguró que está contento porque en su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador no le dieron "atole con el dedo" sobre el asesinato de nueve de sus familiares el pasado 4 noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua a manos de una organización criminal.

"La reunión estuvo muy productiva… Estamos contentos de los avances de la investigación, pero sí está a medias, y no nos vamos a meter, estamos contentos porque no nos dieron atole con el dedo, pero no podemos expresarlo, está peligroso para nosotros mismos", dijo al salir de Palacio Nacional.

En encuentro, que duró más de dos horas, estuvo encabezado por el presidente López Obrador, así como por los integrantes del Gabinete de Seguridad –Seguridad, Gobernación, Defensa y Marina- y el canciller Marcelo Ebrard.

Julián LeBarón dijo que durante el encuentro exigieron seguridad para las comunidades por lo que llamó a todos estar unidos para lograr ese fin.

"No somos enemigos de las autoridades, queremos hacer de nuestra parte lo que se requiera. Nos dijeron que hay algunos (detenidos) los nombres no, no nos dieron esa información. Fue positivo estamos estableciendo que queremos ayudar a la autoridad, pero también le vamos a exigir".

Al término del encuentro, el canciller Marcelo Ebrard señaló que en un mes volverán a reunirse con las familias LeBarón y Langford, y calificó la reunión de buena.

"Hubo una reunión muy buena, muy cordial, el Presidente les ha dicho que él encabeza la indignación con respecto a lo que ha pasado y se les dio un reporte por parte de la Fiscalía General de la República".

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que hay tres presuntos responsables que ya están "arraigados", pero por la reserva de la investigación no puede revelar detalles porque puede haber filtraciones para otros personas que investigan.

-"Hay arraigados sí, gracias".

Señaló que seguirán reuniéndose con la familia LeBarón y Langford. Aseguró que durante la reunión las familias México-americanas exigieron verdad y justicia sobre el asesinato de sus familiares.