Se convierte en influencer tras ser acosada por sus compañeras de la escuela

Una joven británica se ha convertido en una estrella de la moda y una influencer 'por accidente', tras recibir acoso por parte de sus compañeras de escuela.

, de 22 años y residente de Reino Unido, decidió alejarse de la escuela cuando era adolescente debido al constante acoso que sufría por parte de sus compañeras, con quienes prefería no juntarse. Según recoge el portal Daily Mirror.

Es así que la chica decidió terminar de prepararse para sus exámenes finales desde su casa, donde pasaba mucho tiempo sola, sin embargo, esto al motivo a crear una cuenta en YouTube, en la que comenzó a subir tips de belleza, salud y moda. Con el tiempo su canal creció considerablemente y era apoyada por sus suscriptores quienes gustan del trabajo de la chica en la plataforma de videos.

Tiempo después, Canham decidió dejar sus estudios y mudarse a Londres, donde se dedicó de lleno a su canal. Pese a que en un principio esto le resultó difícil, ella persistió en lo que le gustaba hacer y después de unos años comenzó a ganar dinero y recibir varias ofertas de marcas que querían colaborar con su contenido.

"La escuela no era el mejor lugar para mí como persona creativa. Recuerdo cuando recibí mi primera paga de YouTube por hacer publicidad, eran 60 libras esterlinas (poco más de mil 500 pesos) Pensé: ¡Es una locura, he ganado esto por hacer algo que me gusta", declara Emily a medios locales.

Además la youtuber comenta que recibió el apoyo de sus padres sobre dedicarse de lleno a sus videos.

Actualmente la joven cuenta con más de un millón de seguidores en su canal de YouTube y viaja por por el mundo mientras gana dinero por promocionar marcas en sus videos.