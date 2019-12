Compañía japonesa pagará a desempleados por filmar su vida

La empresa japonesa Plasma Inc. llevará a cabo un experimento social llamado Project Exograph, en el que filmará durante un mes la vida de ciertas personas.

Se elegirán a personas desempleadas, pues lo que se busca es descubrir si los desempleados afectados por los procesos de automatización (que los han desplazado en sus empleos) estarían dispuestos a vender su privacidad, reporta la agencia Ruptly.

Cuatro personas ya acordaron permitir que se coloquen cámaras en sus hogares, que grabarán cada rincón de sus viviendas, excepto el baño.

A cambio cada participante recibirá una paga de 200 mil yenes, que son cerca de 36 mil pesos.

Tras un mes de filmación, Plasma Inc. editará los videos para que los participantes no puedan ser identificados y luego el material se analizará para identificar necesidades y hábitos.

El director ejecutivo de Plasma Inc., Hiroki Enno, le dijo al diario The Mainichi: "Si la inteligencia artificial y los robots progresan, las personas no tendrán que trabajar y podrán vivir proporcionando datos por dinero. En base a esto, hemos establecido la suma requerida para mantener un nivel de vida saludable y mínimo". Según ellos, el gobierno debería pagar a cada miembro de la sociedad una suma que garantice que la gente pueda comprar las cosas que necesita para vivir.

DA.