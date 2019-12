VIDEO: Mujer policía se defiende tras recibir una cachetada de un conductor

De acuerdo a la información compartida por el portal RT, los hechos tuvieron lugar el sábado en la ciudad de San Nicolás, en Buenos Aires, Argentina, después de que la oficial Jenifer del Rosario Correa, con un compañero, arribaran al lugar del incidente donde un automóvil Audi y una moto Honda chocaron.

El material que ha sido compartido en redes sociales, muestra a la mujer ser abofeteada y llamada 'maleducada' por un hombre que porta un casco, después de que presuntamente se suscitara una discusión entre ellos.

Ante esto del Rosario Correa, se defendió de la agresión enfrentando al sujeto con un par de cachetadas mientras lo cuestionaba por haberla golpeado.

"El maleducado es usted ¿Quién se siente usted para pegarme a mí? Usted me pegó primero, pégueme", se escucha decir a la mujer.

Finalmente el conductor de la moto fue arrestado por resistencia a la autoridad y cargos de lesiones culposas. Según informan medios internacionales.

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG