Intenta entrar a una casa por la chimenea y se queda atorada

Una adolescente de 17 años quedó atrapada dentro del ducto de una chimenea al intentar ingresar a la vivienda de una amiga suya por esa vía de acceso.

Esto sucedió en Phoenix, Arizona. La joven y su amiga, dueña de la casa en cuestión, se dieron cuenta que al salir, habían olvidado las llaves y toda la casa estaba cerrada. Entonces una de ellas decidió intentar entrar trepando por el techo y descender por la chimenea, reporta Fox8.

No obstante, el plan no salió como deseaban y es que no sabían que la base de la chimenea estaba bloqueada. Al no poder terminar su descenso, la joven intentó trepar de vuelta, pero entonces quedó atorada.

La amiga llamó al 911, el número de emergencias, y con ayuda de unas poleas, los bomberos lograron liberar a la afectada casi una hora después.

DA.