Ensayo sobre la cultura

ESO DEL PREMIO NOBEL

Como el año anterior se descubrió que estaba corrupto, fue cancelado y este año se nombraron a dos, con el fin de reponer. El correspondiente al 19, en su casa lo conocen porque me imagino que no está traducido al español. En esta ciudad no lo puedes conseguir. La otra es Olga Tokarczuk, polaca, de la cual existe una novela: "sobre los huesos de los muertos". Se puede considerar como un thriller, donde se combina a Blake, la astrología, y la protesta contra la cacería. Aún no lo acabo de leer.

Uno se pregunta de qué depende que se conceda el premio a un escritor y a otros no. Tantos autores tan famosos que hay, unos, como Murakami y en su tiempo, Cortázar, se vuelven hasta autores de culto, no los pelan; en cambio, desconocidos aparecen de la nada, los premian, los lees y no te parecen mejores que los otros. Podría decirse que el ser mejor vendidos les afecta. Basta recorrer los éxitos de librería de este año: comienzas con el segundo tomo del Japonés tan desdeñado, también publicaron tres españoles muy reconocidos: Posteguillo, Falcones, Reverté. Nadie pensaría que ninguno de los tres fuera capaz de obtenerlo aunque su obra esté bien escrita. Si hablamos de mujeres, menciono a Silvia Navarro, o a Almudema Grandés, que también han tenido varias obras muy interesantes y es de sobra conocida.

Lo cual quiere decir que el premio Nobel no lo es todo. Es otro de los múltiples cuentos con los cuales nos envuelven. Hay tanto que leer, en todos los niveles, que no nos vamos a echar a perder la vida porque se les vuelve a desdeñar. Con que sus obras estén en mis libreros, me bastan.

Me estoy dando cuenta de que mencioné puros autores españoles, lo cual quiere decir que a lo mejor nos faltan traducciones de otros países de autores modernos interesantes; desconocidos por falta de promoción.

La verdad es que este año, más que novelas me ha llamado la atención el tema de la historia lo cual me ha llevado a la antropología, en cuyo camino he dado con un autor suigeneris de apellido Guadarrama Collado. Es transgénero, primero firmaba como hombre y posteriormente como mujer: Sofía. Como novelista es muy buena y lo que yo andaba buscando era alguien capaz de presentar novelas de la historia azteca que y él las tiene de casi todos los tlatoanis. Como lo acabo de conocer este año, hablo de él. Falta que reediten algunas de sus primeras obras. Tiene una sobre Netzahualcóyotl que me gustaría conocer. De aquí salté a estudios especializados, sobre todo de León Portilla, fallecido este año, sus libros fáciles de conseguir. Supe que a mi colección de crónicas de la conquista le faltaba la historia chichimeca de Alva Ixtlixochitl la cual conseguí en mercado libre.

Estos autores no tienen nada que ver con el premio Nobel pero son los que me han echado ojitos desde los estantes de las librerías. Hay que agregar que al fin conseguí uno del cual me había quejado por su falta de existencia, sobre los mayas: "Una selva llena de reyes". Habla sobre los del Petén. Ya tendré ocasión de comentar, en relación al tema de los cuentos. Éste apareció en la librería del fondo de cultura que se encuentra en saltillo y súper barato. Me funcionó el buen fin.

Como complemento del tema anterior, conseguí el texto de Jaques Sostelle sobre la vida cotidiana de los aztecas; si continuo buscando, voy a encontrar más.

Otro libro mexicano novedoso es la biografía del periodista Carlos Denegri escrito por Enrique Serna. Muestra lo que puede ser el periodismo en ciertas manos. Fuera de ello, mi relación con el personaje es porque conocí a su hermano Iván quien fue quien me dio la oportunidad de trabajar en el canal 13 cuando era del estado. Era mi jefe. En el libro, desmerece. Para mí era un magnífico ser humano.

De leer, nunca falta que leer cuando existe en las persona curiosidad intelectual que te hace ir a la búsqueda de los textos, de las películas, de las series que ahora puedes conseguir en Netflix y en otros servicios de las mismas características. Como siempre, mucho de historia europea, poco de latinoamericana. Recomiendo la de Simón Bolívar y la de los Vikingos. Lo único que te puede llevar a la lectura es la curiosidad personal. Ni siquiera como maestro, puedo obligar a mis alumnos a leer. Hoy se pueden hacer muchas trampas para no leer.

Cada quien tiene sus temas. Yo puedo decir sobre lo que voy leyendo. A ti puede no gustarte; pero estoy seguro que tienes tus temas y que en alguna parte hay alguien quien goza de lo mismo. Cuestión es que lo busques para encontrarlo. Para ello también pueden servir las redes sociales.