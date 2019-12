El humor sarcástico de

Veinte minutos después de las nueve de la mañana, el escritor lagunero Carlos Velázquez (Torreón, 1978) aparece en un restaurante de comida rápida ubicado sobre la calzada Colón, en Torreón. Un lugar que también se esboza en uno de los cuentos que comprenden a su reciente libro Despachador de pollo frito (2019), el cual fue publicado por la editorial Sexto Piso desde septiembre pasado.

Velázquez toma asiento. Viste ropa deportiva (una sudadera de los Chicago Bears y pants). Hace apenas unos días llegó de España y menciona que por la tarde tiene que volar a Ciudad de México, para días después tomar carretera hacia Guadalajara y arribar a la Feria Internacional del Libro (FIL), donde presentará su obra el jueves 05 de diciembre.

Despachador de pollo frito se estructura en cinco cuentos, cuyo discurso sarcástico aborda temas como el travestismo, la dipsomanía o la música.

Velázquez asegura que la escritura de Despachador de pollo frito comenzó inmediatamente después de terminar La efeba salvaje (2017), su anterior libro. En un principio fueron seis cuentos los que comprendían al volumen. Carlos decidió almacenar esa creación, hasta que a principio de 2019 su editor le expresó que había llegado la hora para que viera la luz.

Fue en febrero cuando el escritor torreonense comenzó a revisar su borrador. Desechó dos de las seis historias debido a sus débiles finales y en día y medio escribió otro cuento para formar la recopilación de cinco.

Tituló a ese último cuento escrito "Desnucadero", en el que un sujeto termina sus relaciones en un restaurante de comida rápida, el mismo donde ahora Carlos Velázquez, quien tiene su hogar a pocos metros de ahí, da la entrevista.

"Antes tenía un café y lo quitaron, pero entonces siempre quedábamos aquí para tomar un café, un té, para platicar algo. Me ponía a observar el lugar, el entorno. Una vez vi a una pareja discutir, un lunes muy temprano, y después vi a este cuate con otra chava también aquí, ya no discutiendo pero con otra chava. Eso hizo que se me generara gran parte de la historia".

En ese cuento, se gesta una crítica a una "atrofia identitaria" que al autor le parece algo atípico, "una crisis de identidad inextricable", en la que una chica de una familia acomodada rechaza la identidad norteña y aboga por la causa zapatista.

"Lo que quiere poner en evidencia es cómo la gente, desde el privilegio, se adueña, se apropia, hace uso o lucra con el dolor de las clases bajas, es lo que quiero decir. Hay mucha gente que está todo el tiempo en las redes sociales chingando al gobierno, diciendo todo tipo de consignas, pero andan en carros del año, tienen iPhone, viven en colonias fresas. Y lo dice el mismo cuento: cada quien es libre de tomar una postura. Pero el caso de esta gente, que busca de hacer eso su vida y nunca realmente ha padecido, pues sí me parece una especie de lucrar con la desgracia ajena".

Otro de los elementos fundamentales en Velázquez es la música, cuyo sonido aparece desde el cuento que abre el libro: 'Paul McCartney for dummies', una ficción que retoma el mito sobre la supuesta muerte del artista británico durante un accidente automovilístico en 1966.

"Siempre me llamó mucho la atención esta leyenda negra que está detrás de su muerte. También era un proyecto que siempre venía relegando […] De hecho fue el primer cuento que hice al terminar el libro anterior. A mí la música de Paul me encanta pero, sin embargo, está considerado lo más fresa del rock. Incluso la biografía que acaba de salir de Philip Norman trata de contrarestar esta imagen, porque en el prólogo dice que mientras Lennon estaba jugando a la casita, cuidando a su hijo, siendo el esposo modelo, a este cabrón (Paul McCartney) lo agarraron con mota en la frontera, hizo grandes discos y traía un verdadero desmadre. Entonces, pues de fresa no tenía nada".

En la ficción de 'Schade deconstruido', Velázquez sigue partiendo de la música para realizar una crítica a los funcionarios de las élites culturales, desde la figura de un director de orquesta y los dirigentes de su patronato.

"Es una crítica al mundillo ese de dictadores que existe en toda la provincia mexicana. Y no sólo creo que se dé en las orquestas de música, creo que en las compañías de teatro también hay un Schade, creo que en las compañías de danza también hay un Schade".

Velázquez aclara que el cuento sólo es una ficción cuyos personajes, lugares, diálogos y acciones emergieron de su mente, aunque sí señala "cómo en la provincia, la clase privilegiada (sobre todo) tiende a entronizar a estas figuras que son tiranos".

Es a través de las redes sociales que Carlos Velázquez se ha percatado de que el ser humano ha perdido poco a poco la capacidad de reírse. "La gente ya no se puede reír, le está dando la espalda a la risa".

El escritor cree que hoy en día la risa es más necesaria que nunca en un país como México, que está en llamas.

"La risa tiene que funcionar como un ansiolítico. No es una vía de escape, porque si la risa fuese una vía de escape no estaríamos sufriendo la situación actual. Pero sí es un ansiolítico. Es algo que nos ayuda, de alguna manera, a descansar o a tomar un poco de distancia por momentos del terror que estamos experimentando. Además a gente ha perdido la capacidad de reírse y de reírse de sí misma. Hoy todo mundo se ofende por todo. Ya no sabes de qué manera actuar. Creo que la risa tendría que venir a recordarnos que no todo tiene que ser sangriento, que hay otras maneras de contar historias".

Carlos Velázquez presentará Despachador de pollo frito en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo jueves 05 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Salón José Luis Martínez. "Presentar el libro en Guadalajara es paso obligado".