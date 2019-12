LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

PALABRAS UNIDAS, JAMÁS SERÁN VENCIDAS

¿Es agua fiestas o aguafiestas? ¿Junto o separado? Habrá quien crea que se escribe con un guión intercalado, entre la segunda a y la f de fiestas: agua-fiestas, o sea que ni juntas ni separadas totalmente. ¿Cuál es la forma correcta? Pues en el caso del aguafiestas, ese tipo especialista en arruinarte el rato diciendo algo inoportuno o fuera de lugar: eso es un aguafiestas y la palabra es así, una sola palabra: aguafiestas.

Cuando firmas un contrato, en cada hoja antes de la última hay que poner una antefirma. La antefirma es tambiuén una sola palabra, se lo digo de antemano, porque antemano es una sola palabra y así va a firmar la antepenúltima hoja. Pues la palabra antepenúltima ¿Qué cree? Pues que es también una sola palabra.

Con referencia a lo del guioncito entre la primera y la segunda parte de una palabra compuesta, tenemos que descartarlo casi totalmente pues sólo se usa en casos muy especiales.

Ahora, fíjese que en las palabras compuestas de las que estamos hablando se ponen las dos partes juntas cuando queremos decir lo que expresa la palabra compuesta. A ver, déjeme explicarle: por ejemplo, si me estoy refiriendo al tipo que es un aguafiaestas, entonces estoy usando la palabra aguafiestas como un adjetivo. Eso no impide que en alguna otra situación se puedan usar los sustantivos agua y fiestas separadamente.

Ahí le va un ejemplo: A Juan le decimos el aguafiestas porque eso es lo que hace literalmente: agua fiestas, es decir las echa a perder. Lo invitas a una fiesta y él se comporta de tal manera que te agua la fiesta. En ese caso estamos usando la palabra agua como forma del verbo aguar que aplicado en esa forma es lo mismo que frustrar, echar a perder, interrumpir.

El trabalenguas se llama así porque eso es lo hace. Provoca que se trabe la lengua, o sea que literalmente traba lenguas. El funcionario no puede ir a alguna parte sin sus guardaespaldas. La damajuana es un recipiente que sirve para contener líquidos. No pude llegar puntualmente a la cita porque tuve un contratiempo. Oscar es músico y se dedica a tocar el contrabajo mientras que Chuy es limpiabotas, aunque se dedica a asear no solamente botas sino todo tipo de calzado, especialmente el de piel.

A ti ya no te digo nada porque eres muy malpensado. Tengo una irritación en la entrepierna y por eso me paso la noche en duermevela, es decir, que me la paso con un sueño muy ligero que se interrumpe con cualquier cosa. Al niño, en la escuela, le pidieron que llevara un mapamundi.

Todas esas palabras compuestas generalmente van juntas aunque hay algunos casos en que los académicos aceptan las dos opciones como es el del arcoiris que también puede ser el arco iris.

Pero a la lista de palabras compuestas podemos agregar antesala, antevíspera. bienaventurado, extremaunción que todavía algunos escriben extrema unción y que es el sacramento que según las creencias católicas se les imparte a los moribundos antes de que se vayan definitivamente.

Está también en esta lista el cortauñas, lo extraoficial, los guardabarros que nosotros conocemos acá como salpicaderas o polveras y si sigo con las partes del automóvil está también el parabrisas y los limpiabrisas, que algunos usan como triple palabra compuesta porque le llaman limpiaparabrisas. En el coche están también los parachoques a los que nosotros llamamos defensas y muchas, muchas palabras más.

¿Usted conoce otras? Escríbame para que me las comparta, ¿sí?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios:[email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Rafa de León: ¿Qué significa proclive?

Proclive significa inclinado o propenso a algo, generalmente a algo malo.

Apréndete bien las reglas. Es la única manera de saber cómo violarlas.