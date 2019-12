Los que asesinan mujeres o niños no tienen madre: familia LeBarón

"¡Por el amor de Dios dejemos de pelearnos por cosas secundarias!, vamos a ponernos de acuerdo, que es obligación de cada uno de nosotros, defender la vida", demandó Julián LeBarón en el mitin organizado en el Monumento a la Revolución, donde se concentraron miles de personas en el antifestejo del primer año de gobierno obradorista.

Adrián y Julián LeBarón, junto con un grupo de familiares, participaron en la retaguardia de la marcha que partió del Ángel de la Independencia y se reunió en el Monumento a la Revolución, donde hicieron un llamado a proteger la vida de los mexicanos, frente a los grupos criminales que han perdido todo respeto por la vida y matan hombres, mujeres y bebés.

"Los que asesinan mujeres o niños, los que matan a su prójimo "¡no tienen patria, no tienen pueblo, y no tienen madre!".

"Debe quedarnos claro este día que todas las divisiones entre nosotros, políticas, sociales, culturales, religiosas, para eso todos tenemos que estar vivos. Lo que están en amenaza ahorita es nuestra libertad. Si no tenemos como proteger la vida no tenemos cómo proteger la libertad.

"¡Tenemos que unirnos para proteger la vida y hacerle la batalla a quienes nos las están quitando aquéllos no son mexicanos!", advirtió.

En el cierre del acto, Julián LeBarón insistió en que pese a todas las diferencias es viable ponerse de acuerdo "en una sola cosa que es más importante que nuestras diferencias: ¡tenemos que estar unidos para defender la vida hermanos¡ Es mucho más importante que todas las diferencias que tenemos" .

Antes, Adrián LeBarón aseveró que después de tantas muertes "seguir viviendo nuestras vidas como si nada sucediera es un acto de cobardía infinita. Eso significa ser parte de un suicidio colectivo, hermanos porque cada muerte es un pedazo de vida que se apaga….Mi furia es del mismo tamaño que mi deseo de vivir, quiero que sigamos vivos, que no nos maten" y por eso llamó a unirse, y actuar.

Dijo que aunque ofenda, frente al crimen de su familia y el dolor, otros problemas son menos, así que frente a líderes políticos que marcharon y escucharon el mitin como Marko Cortés, líder del PAN, Ángel Ávila, integrante de la dirección del PRD o Beatriz Pagés, del PRI, expuso que no le interesan temas económicos o de otro tipo.

"Perdonen si ofendo a alguien, pero mi corazón está lleno de dolor, mi voz tiembla de furia, perdonen por venir aquí a decir que hoy no me importa la economía, ni la corrupción, ni el aeropuerto ni los colores de partido político, ni las razones que este día nos tienen aventando discursos en dos plazas distintos de estas ciudad capital perdonen si no es mi interés mentarle la madre al presidente ni a los fifís ni a los chairos", expresó.

También dirigió unas palabras con las que recordó a su familiar, Ronita LeBarón, quien fue asesinada junto con sus hijos el 4 de noviembre, entre Sonora y Chihuahua y con ellas se solidarizó también con miles de víctimas de feminicidio en el país.

"Vivimos en un país donde perdemos la vida por la más injusta de las razones: querer vivir. Por decidir y eso lo digo en nombre de Ronita, por decidirme a ser mujer, a ser novia, esposa, amante, próspera, luchona, cachonda, dadora de vida, hija, nieta, por eso me matan.

"Por ser estudiante pobre, marginado, pobre rebelde, deseoso de progreso por eso me matan por decidirme a cruzar un camino con mis hijos, un camino si, peligroso, porque los matones decidieron que era su camino, ¿por resistirme a ser una madre esclava del miedo por eso me matan? ¿A mí y a mis bebés? Vivimos en un país que ha perdido el respeto por la vida, que ha perdido el respeto al a vida porque ha perdido la capacidad de sentir.

"Vengo a gritar con toda la fuerza de mi espíritu porque quiero que me escuche el mundo entero este es un grito desesperado que busca desesperadamente la respuesta a una pregunta: ¿Cómo podemos unirnos antes de que nos maten a todos? Por favor, ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Tú o tú?

"¿Alguien tiene la respuesta? Dice mi hija… ¿alguien me puede ayudar a detener mi sangre antes de que se salga de mi pecho? ¿Puede alguien puede hacerlo? matar a hijos y bebés es la peor pesadilla para un padre, para una madre, para una familia y para un país", expresó.

Después de la concentración, la familia LeBarón invitó a "todos los bandos para darnos un abrazo" en el Museo Memoria y Tolerancia.