En vivo: López Obrador ofrece informe a un año de gobierno

Con gorras de color vino que llevan frases como "Me canso ganso", "Cuitláhuac y AMLO" o Morena, La esperanza de México, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador llenaron el Zócalo capitalino.

Este domingo 1 de diciembre de 2019, el mandatario ofrece un informe a la nación, con motivo del cumplimiento del primer año de su administración.

Después de un espectáculo musical, minutos antes de las 12:00 horas, López Obrador salió de Palacio Nacional hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde fue recibido entre aplausos y porras.

El titular del Ejecutivo federal caminó cerca de las vallas de protección colocadas para control de los asistentes, a quienes se acercó a saludar.

"El cambio está a la vista", fueron las palabras con las que el presidente inició su discurso, asegurando que en este gobierno que encabeza, las reformas emprendidas están enfocadas "al bienestar del pueblo" y se han centrado en la lucha contra la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana.

"El cambio que estamos realizando está a la vista de todos".— Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

"Estamos poniendo orden a la cúpula del poder, de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras", afirmó López Obrador, argumentando como prueba de lo dicho la reducción en el presupuesto de la Presidencia.

Con esta fórmula de austeridad republicana, el mandatario garantizó que se ha permitido ajustar el presupuesto a programas sociales sin aumentar impuestos y "sin gasolinazos", pues "los recursos para financiarlos vienen de la austeridad republicana".

Ya en materia de programas emprendidos, López Obrador destacó a Sembrando Vida, la prohibición del maíz transgénico o el uso de fracking, respecto a lo ambiental, y la entrega de recursos directos en las Tandas del Bienestar, en materia social.

El Ejecutivo federal indicó también que su administración busca fortalecer el mercado interno. Resaltó que en lo que va del año se han creado 648 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros programas "que en conjunto superan el millón de empleos adicionales", sumándose a esto un aumento en el salario mínimo.

"Tenemos finanzas públicas sanas", agregó el presidente, argumentando a favor de su gobierno un incremento en la recaudación y una reducción en la inflación, además de un "fortalecimiento de 4 por ciento" en el peso, en relación al dólar.

"Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza, el presupuesto público no se queda, como era antes, en pocas manos, sino que llega a la mayoría de la gente", dijo López Obrador, destacando también que ya no se condonan impuestos, no se privatizan bienes públicos y no se declara la guerra a nadie, "solo a la corrupción y la impunidad".

"Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza".— Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

En el acto, el mandatario no escatimó tampoco en resaltar obras clave de su primer año de gobierno, como el proyecto para el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, aseverando en este último punto que se logró hacer frente al "sabotaje" por los amparos promovidos.

"Es un orgullo informar que por primera vez en 14 años detuvimos la caída progresiva en la producción de petróleo", dijo también Andrés Manuel López Obrador, señalando el mantenimiento dado a las refinerías actuales que existen en el país.

El presidente de la República habló sobre el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que permitirá trabajar en 134 proyectos. Además, indicó que se han captado 26 mil millones de dólares en inversión extranjera, "la más alta en la historia del país".

López Obrador aseguró que el abasto de gas está garantizado para los próximos años, el turismo creció 7.6 por ciento y los programas del bienestar están llegando a los hogares, "porque por el bien de todos, (van) primero los pobres".

Señaló que Jóvenes Construyendo el Futuro ha dado trabajo como aprendices a 930 mil jóvenes que antes eran discriminados y calificados como "ninis", lo que facilita "su inserción exitosa en el ámbito laboral e impide que sean enganchados por la delincuencia".