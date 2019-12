'El cambio está a la vista de todos', asegura López Obrador

Con gorras de color vino que llevan frases como "Me canso ganso", "Cuitláhuac y AMLO" o "Morena, La esperanza de México", simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador llenaron el Zócalo capitalino.

Este domingo 1 de diciembre de 2019, el mandatario ofreció un informe a la nación, con motivo del cumplimiento del primer año de su administración.

Después de un espectáculo musical, minutos antes de las 12:00 horas, López Obrador salió de Palacio Nacional hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde fue recibido entre aplausos y porras.

El titular del Ejecutivo federal caminó cerca de las vallas de protección colocadas para control de los asistentes, a quienes se acercó a saludar.

"El cambio que estamos realizando está a la vista de todos", fueron las palabras con las que el presidente inició su discurso, asegurando que en este gobierno que encabeza, las reformas emprendidas están enfocadas "al bienestar del pueblo" y se han centrado en la lucha contra la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana.

"Estamos poniendo orden a la cúpula del poder, de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras", afirmó López Obrador, argumentando como prueba de lo dicho la reducción en el presupuesto de la Presidencia.

Con esta fórmula de austeridad republicana, el mandatario garantizó que se ha permitido ajustar el presupuesto a programas sociales sin aumentar impuestos y "sin gasolinazos", pues "los recursos para financiarlos vienen de la austeridad republicana".

Ya en materia de programas emprendidos, López Obrador destacó a Sembrando Vida, la prohibición del maíz transgénico o el uso de fracking, respecto a lo ambiental, y la entrega de recursos directos en las Tandas del Bienestar, en materia social.

El Ejecutivo federal indicó también que su administración busca fortalecer el mercado interno. Resaltó que en lo que va del año se han creado 648 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros programas "que en conjunto superan el millón de empleos adicionales", sumándose a esto un aumento en el salario mínimo.

"Tenemos finanzas públicas sanas", agregó el presidente, argumentando a favor de su gobierno un incremento en la recaudación y una reducción en la inflación, además de un "fortalecimiento de 4 por ciento" en el peso, en relación al dólar.

"Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza, el presupuesto público no se queda, como era antes, en pocas manos, sino que llega a la mayoría de la gente", dijo López Obrador, destacando también que ya no se condonan impuestos, no se privatizan bienes públicos y no se declara la guerra a nadie, "solo a la corrupción y la impunidad".

En el acto, el mandatario no escatimó tampoco en resaltar obras clave de su primer año de gobierno, como el proyecto para el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, aseverando en este último punto que se logró hacer frente al "sabotaje" por los amparos promovidos.

"Es un orgullo informar que por primera vez en 14 años detuvimos la caída progresiva en la producción de petróleo", dijo también Andrés Manuel López Obrador, señalando el mantenimiento dado a las refinerías actuales que existen en el país.

El presidente de la República habló sobre el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que permitirá trabajar en 147 proyectos. Además, indicó que se han captado 26 mil millones de dólares en inversión extranjera, "la más alta en la historia del país".

López Obrador aseguró que el abasto de gas está garantizado para los próximos años, el turismo creció 7.6 por ciento y los programas del bienestar están llegando a los hogares, "porque por el bien de todos, (van) primero los pobres".

Señaló que Jóvenes Construyendo el Futuro ha dado trabajo como aprendices a 930 mil jóvenes que antes eran discriminados y calificados como "ninis", lo que facilita "su inserción exitosa en el ámbito laboral e impide que sean enganchados por la delincuencia".

El Infonavit, dijo, ha reestructurado más de 127 mil créditos de vivienda, y se ha creado el Banco del Bienestar, "cuyo propósito principal es dispersar recursos con tarjetas a beneficiarios de todos los programas sociales" y el año próximo tendrá 13 mil sucursales en todo el territorio nacional, confió.

López Obrador también reiteró sus críticas a la "mal llamada reforma educativa", garantizó que su gobierno mejorará la calidad de la enseñanza y las condiciones de las escuelas del país, "revirtiendo esta adulteración legislativa".

"Todos juntos vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y vamos a mejorar la educación de nuestro país", aseveró.

Dijo que con La Escuela es Nuestra, se atiende a 103 mil instituciones educativas de la nación, con un esquema definido de repartición del presupuesto; además, defendió avances en programas para el "rescate de la memoria histórica", particularmente con acciones del Fondo de Cultura.

El presidente indicó que en marzo, iniciaron funciones las Universidades "Benito Juárez", en las que laboran 815 académicos y trabajadores administrativos, a lo que se suma que en enero próximo iniciará la Universidad de la Salud, promovida por el gobierno de la Ciudad de México, y la creación del Instituto Nacional de Salud, todo esto, con un aumento al presupuesto en el rubro por 40 mil millones de pesos.

Enfatizó además la campaña nacional contra las adicciones, que incluye el regular las series que "mostraban al narco como un paraíso". Como parte de esto, detalló que se impulsa el deporte en todas sus modalidades, con recursos provenientes de subastas de bienes decomisados a la delincuencia y organizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Respecto al tema de seguridad, Andrés Manuel López Obrador defendió un cambio de paradigma en su gobierno, que busca restar al "saldo catastrófico" dejado por las pasadas administraciones.

Calificó a las anteriores como "políticas equivocadas" y habló sobre el operativo en Culiacán, al que llamó "una verdadera prueba de fuego", pero reiteró que se tomó una decisión acertada para evitar una masacre.

"Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas", afirmó, señalando que la argumentación de su nueva estrategia de seguridad se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo, priorizando el combate a las causas que generan la violencia.

López Obrador aseguró que la reducción de la incidencia delictiva es prioridad en su gobierno, pero confió en lograrlo con la coordinación entre las fuerzas de seguridad, otras dependencias y el pueblo.

Sobre política exterior, afirmó que se mantienen buenas relaciones con otras naciones e hizo referencia al asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien consideró como "víctima de un golpe de Estado".

Dijo que en su administración, la relación que se tiene con Estados Unidos "es histórica" y ponderó privilegiar el respeto mutuo, combatir el tráfico de personas, el trasiego de armas, drogas ilícitas o divisas.

Afirmó que se defiende a los mexicanos en el país vecino con respeto a la soberanía estadounidense, para prevenir o remediar posibles violaciones a los derechos humanos. Reiteró su condena a los crímenes de odio y la exigencia a que se castigue conforme a derecho actos como el ataque en El Paso, Texas.

Expresó agradecimiento al presidente Donald Trump por su "solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán" y la agresión hacia la familia LeBarón, reconociendo que le fue ofrecido apoyo y respeto, confiando en que el Gobierno mexicano cumplirá en su objetivo de brindar justicia, pero sin aceptar "ningún tipo de intervención".

"Amigas y amigos, cuando se trata de buenos dirigentes, como decía José Martí, 'los años pasan madurando, no envejeciendo', y esto aplica para nuestro invitado especial", dijo AMLO pidiendo reconocimiento para el expresidente uruguayo José Mujica, quien fue cobijado por los aplausos de los presentes.

López Obrador recordó que hace un año hizo 100 compromisos con el pueblo de México y afirmó que "al día de hoy hemos cumplido 89".

"Es indudable que en estos 12 meses hemos avanzado mucho, pero todavía estamos en un proceso de transición", reconoció, aunque advirtió que no está "jugando ni simulando", pues "está en marcha una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen".

Reiteró su llamado a que le sea otorgado un año más para "establecer las bases para la construcción de una Patria nueva y para entonces será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal. Estoy seguro de que cuando cumplamos dos años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios".

"Toda mi vida, durante los años más difíciles, siempre he tenido un ángel de la guarda, que se llama pueblo", dijo, por lo que se comprometió a seguir "escuchando, atendiendo, sirviendo y nunca lo traicionaré".

"Yo solo soy un dirigente, el pueblo es el gran señor, el amo, el gobernante, el que verdaderamente manda, gobierna y transforma. No olvido lo que decía el presidente Juárez: 'con el pueblo todo, sin el pueblo nada'", finalizó el mandatario, lanzando mensajes de "viva" para el país.