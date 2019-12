Pide fracción panista disciplina financiera

Durante el segundo informe de Gobierno de Miguel Riquelme, el líder de la fracción panista, Marcelo Torres Cofiño, pidió disciplina financiera mandatario estatal.

"Sabemos que una oposición seria, constructiva y madura, no representa un lastre para el Gobierno, ni un obstáculo para el avance del Estado, por el contrario, una oposición responsable, enriquece la vida pública, ayuda a corregir errores, y a través de consensos, cogobierna y ejerce legítimo poder", aclaró.

El legislador indicó que le preocupa la situación financiera del estado, en especial el tema de la deuda.

La deuda de Coahuila fue contratada ilegalmente por Humberto Moreira encubierto por su hermano Rubén, y ha tenido dos reestructuraciones, una en 2015 y otra en octubre del 2018.

"De la deuda pública inicial en el 2012 por 35 mil 746 millones de pesos, hoy asciende a los 36 mil 736 millones de pesos, ¡mil millones de pesos más!", dijo en tribuna.

"Y a pesar de que los coahuilenses hemos pagado a la fecha 28 mil 820 millones de pesos al servicio de la deuda, solo el 18 por ciento ha sido al pago a capital, el resto, directo a intereses. Esto, solo de la deuda bancaria, más 4 mil 235 millones de pesos en cuentas por pagar a proveedores y tres créditos a corto plazo que se han solicitado, luego, el balance final en finanzas de este Gobierno es: finanzas futuras ya comprometidas, y una falta de estrategia para abatir este grave problema".

Ante dicha situación, Torres Cofiño pidió al gobernador Miguel Riquelme y al Secretario de Finanzas, Blas Flores, que antes de pensar en endeudar más a la entidad, se apliquen las medidas de austeridad, ahorro y disciplina del gasto de la administración pública estatal.

Respecto a la disciplina financiera, cuestionó que el actual Gobierno ha ejercido un presupuesto al mes de septiembre no autorizado por este poder legislativo, en el orden de 3 mil 420 millones de pesos, por lo que pidió que no se realicen acciones no autorizadas.