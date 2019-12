Sedes de secretarías, estancadas e inconclusas

A un año de que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México y anunció la descentralización de 31 secretarías de estado y dependencias federales, el proyecto quedó estancado.

Del total de dependencias, 15 aún no han definido un edificio para mudarse; otras, entre las que se encuentran el IMSS, las secretarías de Turismo, Bienestar, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, ya cuentan con instalaciones, que incluso han sido inauguradas y en sus fachadas ostentan el logotipo de la dependencia a la que albergan, pero están vacías o con un par de empleados.

Por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se le otorgó el antiguo Palacio Federal, en Morelia, Michoacán, el pasado 3 de enero. Sin embargo, en el lugar sólo se aprecia a un guardia y dos secretarias.

En marzo pasado la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, entregó en comodato las instalaciones del Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos. Actualmente, el inmueble de 5 mil 600 metros cuadrados luce abandonado.

En enero pasado, la Secretaría de Cultura recibió en comodato el Palacio de Cultura, en el centro de la ciudad de Tlaxcala, pero sólo hay un par de empleados. La Secretaría de Salud federal tampoco tiene fecha para operar en Guerrero, aunque el gobierno estatal le otorgó un "edificio inteligente" en Acapulco. Son 15 mil metros cuadrados. Cuenta con modernas instalaciones, sistema sustentable de energía eléctrica y de captación de agua pluvial, entre otras características que lo hacen amigable con el medio ambiente.

Las que tienen avance: