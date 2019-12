Mourinho sorprende a balonero del Tottenham

En el encuentro de Champions League que se disputó el martes anterior entre Tottenham y Olympiacos, el balonero Callum Hynes reaccionó rápidamente cuando los locales perdían 1-2 y, gracias a su velocidad para tomar y entregar el balón, la jugada que comenzó con un saque de banda culminó en el 2-2 parcial.

Ante ello, el técnico portugués festejó el tanto con el joven y lo alabó en la conferencia de prensa postpartido: "Yo fui un balonero brillante de niño y este niño fue brillante. Entiende el juego y dio una asistencia".

Pero ahí no se detuvo el reconocimiento del experimentado timonel. Mourinho invitó a Hynes a comer con el equipo, previo al duelo de este sábado ante el Bournemouth (que concluyó 3-2 a favor del Tottenham) y, durante el enfrentamiento, cuando Dele Alli abrió el marcador, Mou chocó puños con el chico.

"¡Hizo mi día, mi vida en realidad! Amo a los Spurs y fue un increíble momento que nunca olvidaré", declaró Callum.

Ball boy Callum Hynes joins the squad for their pre-match meal ahead of today's game! #THFC#COYS pic.twitter.com/VCPtfq2kY1