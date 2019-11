Abaten a 5 en operativo contra civiles armados en Villa Unión

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que de forma preliminar se tiene un saldo de cinco civiles armados que fueron abatidos por elementos de Seguridad del estado, después de que el grupo ingresara este sábado al municipio para atacar la presidencia municipal de Villa Unión.

En un comunicado, la Secretaría hizo un llamado a la población del municipio a permanecer en sus viviendas para evitar cualquier riesgo, y a los ciudadanos que transiten hacia esa comunidad, a que por el momento eviten ingresar a ella y atiendan las indicaciones en los filtros instalados en las vías de comunicación

Fue alrededor de las 11:30 horas de este sábado que un grupo de civiles armados entraron al municipio de unos 5 mil habitantes y abrieron fuego contra las instalaciones de la presidencia municipal.

Fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno llegaron hasta el municipio, ubicado a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y realizaron un operativo coordinado en contra de los civiles armados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado señaló que ante acciones como esta se responderá con toda la fuerza. "No se permitirá que estas bandas ingresen a territorio del estado", expresó en un comunicado la SSP.

Los hechos se registraron minutos después de que el gobernador Miguel Riquelme Solís, rindiera su segundo informe de gobierno en el Congreso del estado, donde estuvo acompañado de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El municipio de Piedras Negras emitió un comunicado donde asegura que no se han presentado situaciones de riesgo en el municipio, más allá de Villa Unión.

Luego de la presentación del informe, Jesús de León Tello, dirigente estatal del PAN, confirmó los hechos en Villa Unión y el ataque a la presidencia.

"Lo que sabemos es que hay un evento de inseguridad, no tenemos más detalles, la solidaridad con nuestra presidenta municipal, exigimos la atención inmediata. Vemos con preocupación que no hay una estrategia y que el hecho que le vayan cambiando el nombre a las corporaciones del estado, siguen siendo lo mismo y no hay una adecuada preparación con lo que podamos sentirnos seguros", declaró.

Descartan situación de riesgo en municipio de Piedras Negras

Debido a la cercanía que tiene con el municipio de Villa Unión, Coahuila, a través de un comunicado oficial se descartó situación de riesgo en Piedras Negras.