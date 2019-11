En los medios

El brindis es para mi hermana Miriam Guadalupe, en su cumpleaños y en los recuerdos de nuestra infancia, seguidora del Maestro Antonio Lomelín y blanco indefectible de las medias con anilina en los tendidos, alegre, noble y dispuesta mi cariño para ti.

El brindis a mi hermana me lleva a tiempos pasados, las tardes de toros en la reciente festejada Plaza de toros Torreón, cuando se trataba de apegarse al rito de lo que es una corrida de toros, tiempos románticos en los que surgía por lo general del tendido de sol la ya casi extinta figura de un espontáneo, el pasodoble torero y marchoso ejecutado por la Banda municipal, toda una fiesta desde las semana previas que iba en aumento hasta el día de la corrida con la esperada hora del sorteo.

De entre esos espontáneos que pedían una oportunidad recuerdo a Rogelio Medrano “El Piolín” quien entro en huelga de hambre en las afueras del desparecido café “Los Globos” de Morelos y Cepeda así recibió la oportunidad alternando con Rogelio Amador en un festival, otros novilleros más lo hicieron, entre ellos Juan Medina, Sergio de León “El Cade” y “El caminante” de los que recuerdo. La entrada principal de la Plaza México ha sido escenario de una gran cantidad de este tipo de actos, el último el del Matador Lorenzo Garza Gaona, descendiente de una estirpe torera de prosapia, hijo y sobrino de toreros, bisnieto del Maestro Rodolfo Gaona y nieto del “Ave de las tempestades” Lorenzo Garza, con quien guarda un enorme parecido, un romántico que no ha corrido con suerte después de una puerta grande como novillero en la mismísima Plaza México en donde pide la oportunidad de confirmar su alternativa, la misma que le ha sido negada por la empresa considerando que no tiene los méritos suficientes para ser acartelado, la carrera del matador prometía pero por desgracia vino un percance de gravedad en una tarde de un serial en Pachuca que lo aparto por un buen tiempo de los ruedos, su cuerda artística y sus sentimientos lo llevaron por un rumbo alterno, el de la literatura escribiendo su opera prima “Sueños de un maletilla” el que incluso presentó el año pasado en nuestra ciudad. El Matador Lorenzo es una muestra de lo que es la vorágine de sentimientos y de un fondo pleno de arte, he tenido la fortuna de convivir con muchos de ellos, Manolo Rovira “El Bola” o Emmanuel como usted lo prefiera, José María Ruiz “Napoleón”, José Luis Orozco y el Maestro Enrique Ponce cantando y por cierto este último no lo hace nada mal, Antonio García “El Chihuahua” con sus escritos y pinturas, David Silveti declamando, como lo hacen los nuestros Rafa Cortés y Don Fernando Ibarra. La respuesta primera vino de la Laguna los Matadores Arturo Gilio y Jorge Mata le han prometido una fecha en meses próximos, la empresa de Calkiní en Yucatán, y de su ex representante. En si su acto ha provocado en términos taurinos “división de opiniones”, aunque de acuerdo a lo visto más a favor.

En lo personal y fuera de afectividad admiro el gesto, algo que ya no se ve, las fechas prometidas serán muy buenas para que adquiera el ritmo y recupere el bagaje tan necesario para un compromiso tan grande como el de la confirmación de alternativa la que esperamos se le dé ¡Fuerza Matador!

La presión originada por el apoyo de empresas de provincias ha motivado a la empresa de la Plaza México a convocar para el próximo año un certamen con un esquema muy parecido al del novilleril a fin de dar una oportunidad en los carteles de la temporada 2020.

Mi cercanía y profunda amistad me trae el recuerdo de una huelga de hambre emprendida por el hoy Juez de Plaza José Luis Orozco que en el mejor momento de su carrera novilleril de buenas a primeras es excluido de un cartel para la Plaza de toros Torreón en el que alternaría con nuestro querido Valente Arellano y Ramiro García “El Majo”, a final de cuentas la novillada no se dio por un percance de Valente y la huelga de hambre de “Neverito” reclamando su lugar fue compensado con un mano a mano con otro querido amigo, Paco Trujillo en Cd. Lerdo, esa tarde como seguramente sucederá con Lorenzo Garza Gaona, José Luis salió hecho un león, colgándose de los pitones y teniendo por resultado la fractura de las dos clavículas al recibir firme y fiel a su estilo a porta gayola por lo que la promesa de respetar su lugar en el cartel no pudo ser cumplida ¡Toreros de raza, románticos irredentos de los que ya hay muy pocos!

El pasado lunes 25 se cumplieron 45 años de la inauguración de la hermosa Plaza Monumental de Aguascalientes, coincide con el aniversario de la Plaza de toros Torreón hoy Valente Arellano y cercana a la de la inauguración del Toreo de Cuatro caminos 13 años después de la nuestra Plaza, fechas significativas sin duda alguna.

El día de hoy se cumplen 35 años del fallecimiento del gran pintor Pancho Flores, orgullosamente lagunero y uno de los grandes expositores del arte en los toros.

Un día como hoy en 1851 el presidente de la república Mariano Arista asiste a una corrida en la que participa el gaditano Bernardo Gaviño en la Plaza Paseo Nuevo de la Cd. de México. En 1902 se inaugura la Plaza de toros Chapultepec de la Cd. de México, en 1924 alternativa de Juan Espinoza “Armillita” y gran faena del Maestro Rodolfo Gaona en el Toreo de la Condesa, en 1942 nace en el DF el matador Mauro Liceaga, en 1952 el gran Maestro Antonio Ordóñez confirma de manos de Silverio Pérez y de testigo a José María Martorell en la México, en 1958 Emilio Rodríguez indulto en la México al novillo “Tramposo” de Campo Alegre, 10 años después grave percance a Joselito Huerta por el toro “Pablito” de Reyes Huerta en El Toreo de Cuatro Caminos, ese mismo día fallece el legendario picador Juan Aguirre “Conejo chico”, en 1997 alternativa de Alfredo Gutiérrez en la Plaza México y corrida numero mil del Maestro Jorge Gutiérrez y de testigo Enrique Ponce en una gran corrida que presenciamos con Alfredo Tena, Nicolás Ramírez, Jared Borgetti, Pedro Muñoz y Ricardo Luna mis compañeros del Club Santos Laguna. ¡Hasta la próxima!