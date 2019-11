CELEBRAN LOS 80 EN TORREÓN CELEBRAN LOS 80 EN TORREÓN

Los ochenta sonaron con fuerza anoche en el Coliseo Centenario.

La banda Matute se presentó ayer en el Coliseo como parte de su Planeta Tour, el cual, pese al robo que sufrió la banda en Puebla, deslumbró a la audiencia con una llamativa producción integrada por luces, efectos especiales, una batería en movimiento y una gran bola, como las que adornaban las discotecas.

Cerca de tres mil asistentes viajaron en el tiempo gracias a la propuesta musical de la agrupación liderada por Jorge D´Alessio y en la que también figuran los artistas Tana Planter, Irving Regalado, Pepe Sánchez, entre otros.

Las puertas del lugar abrieron a las 19:30 horas. Quienes vivieron los ochenta de niños o adolescentes llegaban emocionados como la señora Julia Prado, quien supo de la banda por un show que dio en el Campestre de Torreón.

"Matute toca muy bien, este grupo nos ha hecho con las canciones que entonan remontarnos a aquellos años en los que éramos jóvenes e íbamos a sitios como La rosa", comentó.

Matute también ha conquistado a las nuevas generaciones, prueba de ello es que acudieron algunos chicos a disfrutar del espectáculo.

"Me sé todas esas rolas por mis padres y qué bien que exista una agrupación como ésta que las presenta y las renueva con arreglos variados", externó Luis Rivas, de 22 años de edad.

Al dar las 10:00 de la noche, los artistas irrumpieron en el escenario con toda su artillería musical, Los laguneros presentes, algunos con copas en mano, se acomodaron bien en sus asientos para revivir los 80.

Es por amor, Un nuevo amor, Tú y yo somos uno mismo, Obsesión y Ni tú ni Nadie, fueron las primeras canciones que entregaron, la última logró que muchos abandonaran sus lugares y bailaran.

"Buenas noches ochenteros, yo soy Tana. Tienen que saber que estamos muy emocionados de estar aquí, sólo porque es Torreón vamos a aplicar la de Vicente Fernández, mientras no dejen de aplaudir aquí seguiremos", dijo Tana.

Luego llegó un segmento dedicado al rock en tu idioma, que abarcó de 1986 a 1990. Los asistentes gozaron al escuchar temas emblemáticos como Llámame si me necesitas, Cuando seas grande, Lamento boliviano y Mátenme porque me muero.

La adrenalina no paraba y aumentó entre los espectadores cuando los artistas ofrecieron un medley denominado Stomp y cumbia en el que sonaron El sirenita, Mi Matamoros querido, Mil horas y Mi cucu.

Lo vivido anoche por la audiencia y los músicos fue una celebración de los ochenta. Melodías de esos años inspiradas en los dramas del desamor salieron a relucir. La gente coreaba con melancolía Yo te pido amor, Lo pasado pasado, Culpable o no y Ay amor.

Hombres y mujeres olvidaron sus problemas para divertirse como nunca en esta velada ochentera que, como los propios artistas dijeron, de igual manera sirvió para honrar a Juan Gabriel, Yuri, Rocío Banquells, José José o José María Napoleón.

Durante el evento no faltaron temas en inglés como On the Radio, I Was Made For Loving You, Little Respect y Love is in the Air.