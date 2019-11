¿Guerras ideológicas o económicas?

Helena no era una preciosa princesa griega seducida y raptada por Paris; Helena era el paso comercial entre el Mediterráneo y los pueblos del mar Negro que dominaban los troyanos y obligaban a los griegos a pagar tributos; por lo que se desató esa guerra plagada de bellas estampas mitológicas. Las cruzadas de la edad media no eran luchas para salvar los lugares santos y llevar el cristianismo al medio oriente, era la lucha por el control del comercio, (antigua "Ruta de la seda"), entre India y China con Europa, que tenían dominado los musulmanes; conflagración justificada con razones religiosas. Cuando en 1815 los ricos comerciantes ingleses dotaron a Javier Mina y Teresa de Mier de armas, dinero y hombres para venir a liberar la Nueva España, no soñaban altruistamente con un México libre, soberano y rico, sino en un sólido comercio con América Latina que España prohibía.

¿Habrá mano negra económica más allá de lo político? Recordemos que todas las guerras y todas las acciones supuestamente ideológicas tienen un trasfondo monetario; no caigamos en ingenuidades que son izquierdas y derechas, como algunos aún creen esas patrañas y se sienten ofendidos si dudas de su capacidad reflexiva o intelectual. Realmente alguien supone que el problema con Salvador Allende era por ser socialista ¿o por el cobre chileno?; odian a Maduro por ser dictador comunista o ¿quieren el petróleo venezolano?; el golpe de estado en Bolivia ¿fue para salvar al pueblo de la dictadura comunista de Evo Morales quien iba por su cuarta reelección o por el litio y el oro boliviano? Si los golpes de estado fueran democráticos, ¿por qué Estados Unidos de América (EUA) no actuó contra los dictadores Trujillo; Batista; Videla; Stroessner; Duvalier; Banzer, Somoza o Pinochet? Sino al contrario, a todos esos los protegió. Hoy América Latina es el campo de batalla de EUA y China en su guerra comercial y esas potencias se aprovechan de personas ingenuas que, de manera profana, siguen creyendo patrañas como comunismo y capitalismo. ¿Cuál es la diferencia entre los intereses comerciales chinos y americanos? Ninguna. China quiere que América Latina deje de ser el patio trasero de EUA. ¿Para liberarla de tal servidumbre? No, solo la ve como un núcleo de comercio de su gigantesca producción. Este potencial cliente se debate en infinidad de problemas internos: (Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, y Venezuela) que ambas potencias esperan aprovechar. Esas luchas ¿serán en buena parte reflejo del conflicto comercial? Como lo es el apoyo americano a los jóvenes de Hong Kong que nada tiene que ver con la democracia, sino una forma de frenar a China, y si es posible, quitarle ese territorio. Claro que esta no cederá, ¿Habrá allá, como acá, baños de sangre con olor monetario? La Unión Europea es un problema grave y serio para la hegemonía americana; el Brexit es una respuesta de los conservadores británicos al deseo americano de desaparecerla; los "chalecos amarillos" también responden a un Macron que se opone a la OTAN y ese control absoluto; la división en el partido de Merkel debe verse, a su vez, como una acción del imperialismo yanqui contra las tres economías europeas mayores. Los demás países de esa comunidad prefieren mantener la cabeza gacha ante Trump y soportar en sus territorios bases militares americanas pletóricas de soldados. Allí no existe un problema de izquierdas o derechas, sino de intereses militares para cuidar los económicos. Otras pruebas más de esta tesis: el ultraderechista presidente brasileño Bolsonaro asegura que su país no se involucrará en una guerra comercial, cuando se sabe que él es títere de Trump. El mandatario mexicano, supuestamente de izquierda, está exigiendo que ya se firme el tratado comercial con los capitalismos yanqui y canadiense, ¿entonces? ¿Con Dios o con el diablo? Un ejemplo pleno de los intereses económicos sobre los ideológicos es el paranoico Donald Trump, quien se siente designado por dios, (más bien él se cree dios mismo); estimula cercanías con Putin y Kim Jong Un, presidentes comunistas, absolutamente contrarios a su mentalidad capitalista ultraconservadora, pero siente que ellos pueden ayudarle en su campaña de reelección. Nuestro Congreso federal, conformado de ideologías irreconciliables, sorpresivamente sus legisladores olvidan toda diferencia política logrando un gran acuerdo unánime: exigir mayores prebendas económicas; avanzan más allá de lo estúpidamente doctrinal; inciden en lo importante: la lana. Romanticismo o ingenuidad; ignorancia inducida para que volteemos hacia lo ideológico mientras sustraen nuestras riquezas. Todas las guerras empiezan por conflictos económicos y de comercio y culminan en enfrentamientos militares. Sentenciaba Marcuse en "El Hombre Unidimensional" que el armamento atómico es una forma de dominar al mundo por miedo. Rusia y EUA lo utilizan ahora mismo. En nuestro país está clarísimo que lo económico va más allá de lo ideológico; ejemplo: el "Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura entre la iniciativa privada y el Gobierno de México", firmado esta semana, con inversiones cercanas al billón de pesos; empresarios conservadores y presidente izquierdista se unen y reconocen que, contrario a lo comunicado falazmente con intereses políticos, la inflación bajó en 2019, permitiendo tasas de interés bajas: aseguró el máximo magnate mexicano. El dólar bajó frente al peso y la bolsa de valores ascendió. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional ofreció a ese México "descalificado" y en "crisis", otro billón de pesos; debido a que "ha implementado marcos de políticas económicas sólidos" y CEPAL niega que en México haya recesión. Además, bancos privados abren líneas de crédito inmensas al gobierno cuatroteísta. ¿Serán esos intereses económicos sobre ideologías políticas? o ¿Qué son? EUA requiere urgentemente riquezas latinoamericanas; su economía está tronada. Sonora es un estado riquísimo en litio; China e Inglaterra ya empiezan a explotarlo. Así o más clara la decisión trumpiana de declarar terroristas a los narcos y poder intervenir "legalmente" al territorio mexicano, especialmente el norteño.