Tras sospechas de corrupción, funcionaria de BC cae en coma

La secretaria de Bienestar del Gobierno de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, cayó en coma, luego de que se filtraran conversaciones de WhatsApp, y audios, que sostuvo con el subsecretario de la dependencia, Rosendo Colorado, de negociaciones por "moches".

Los funcionarios hablan de una negociación entre proveedores y la Oficialía Mayor del Estado, en la que se sospecha de dádivas, dijo el secretario General, Amador Rodríguez Lozano.

De dichas filtraciones se presume que García Soberanes iba ser el conducto de una negociación con un proveedor de alimentos para desayunos escolares, sin embargo en los audios, la funcionaria estatal exige a su subordinado que se respete el acuerdo, ya que la cantidad de dinero establecida en él, no llegó completa.

“No Rosendo, las cosas así no son, nosotros tenemos a la otra gente allí sentada esperando, lo está haciendo la Oficial Mayor todavía por atención a mí, en buen plan. Estoy muy encabronada”, se escucha decir a la secretaría de Bienestar, en los audios filtrados.

“Primero metes dos, después quitas uno, y al último dejas seis, o sea, no, así no son las cosas, así no vamos a jugar la verdad, a mí no me gusta eso, generas un montón de desconfianza al equipo y no estamos para eso ahora”, manifestó en tono molesto la funcionaria.

Este día el secretario general del Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, publicó un video en su página de Facebook, donde niega que esas filtraciones sean verdad, y asegura que son fabricaciones de sus adversarios políticos.

“Aclaro, solamente hay dos contratos que se han realizado en este gobierno, y ninguno tiene que ver con lo que se ha estado comentando en medios”, dice el funcionario en el video.

“Por desgracia, ya generaron una baja, me acabo de enterar que producto de esto, nuestra secretaría de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes, ha caído en estado de coma, se encuentra en una situación de emergencia en un hospital de Tijuana”, señaló Rodríguez Lozano.

El funcionario agregó que recibió una llamada de la hija de García Soberanes, donde formalmente le notifica que está pidiendo una licencia para poder enfrentarse a esta consecuencia de las intrigas que se han difundido en los medios de comunicación.

A continuación el video publicado por el secretario general del Gobierno de Baja California: