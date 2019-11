Padre entra en pánico al perder el hámster de su hija

Este padre de familia se ha vuelto viral luego de extraviar la mascota de su hija, un hámster, que quedó a su cuidado.

Daniel Veerman estaba tan angustiado cuando el hámster de su hija, Chester, escapó mientras limpiaba su jaula, que entró en crisis y se lo dejó saber a ella en una serie de tuits que más tarde la joven compartió en redes sociales.

"Mi padre se hizo cargo de mi hámster una vez que volví a la universidad y terminó realmente apegado a él y hoy escapó y esto demuestra lo verdaderamente puro que es mi padre", escribió Stephanie Veerman.

"Oh, Dios mío, lo siento mucho, cariño, lo siento mucho, estoy buscando en todas partes. Nunca me voy a perdonar si no vuelve. Si no puedo encontrarlo hoy, no voy a trabajar mañana, para poder seguir buscando”, le platicó él en su menaje.

Stephanie entonces le dice a su padre que está bien, que no es su culpa y que no se preocupe, pero el padre insiste que la prioridad es encontrar al hámster.

En otro texto, envía a su hija una fotografía de una trampa que pone (colocar harina en el suelo) para encontrar a Chester, detalla el New York Post.

"Lo siento mucho, Steph. Este es mi mayor error de la historia. Lo arreglaré", insiste él, a lo que su hija le contesta: "¡Papá está bien!".

Eventualmente, Chester apareció, tranquilizando finalmente la situación para todos.

follow up: He did find him!!! pic.twitter.com/ObHSSmI4UU — Steph Veerman (@stephyj725) 26 de noviembre de 2019

DA.