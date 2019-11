Exhortan a no abusar del sonido durante fiestas

El director de Medio Ambiente de Torreón, Felipe de Jesús Vallejo, exhortó a los ciudadanos a no abusar del sonido durante las fiestas decembrinas y de Año Nuevo para evitar ser sancionados dentro del programa "Vecino Ruidoso".

Con lo anterior concluyó la presentación de los programas tentativos a realizar en el 2020, para lo cual exhibió una marcada carencia de personal y equipo para atender una gran cantidad de acciones como la supervisión ecológica, ambiental y realización de peritajes que dan legalidad a promociones de inversión y empleo. Este jueves se realizó el informe durante la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología del Municipio.

Vallejo destacó además la advertencia de entrar en el proceso de sanción a quienes siguen sin ajustarse a la verificación vehicular, la cual ya es obligatoria. De no hacerse en el presente año no se aplicará un descuento del 50 por ciento en los primeros tres meses del año. Dijo que esta acción no debe verse como una medida recaudatoria sino de "inversión a la mejora del medio ambiente y la salud de la población".

Asimismo se exhibió que persisten los negocios que abusan de la preparación de pollos sin contar con chimeneas con filtro, por lo cual habrá sanciones de acuerdo al reglamento. Resaltó que la normativa municipal establece sanciones que van de las 10 a las 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización) cercanas al salario mínimo cada una de ellas, como consecuencia de que el o los siniestros deriven de la falta de controles previstas en el orden legal.

La perspectiva operativa del año siguiente por parte de Medio Ambiente Municipal fue presentada durante la 15ª reunión ordinaria de la comisión encargada de supervisarla, integrada por los regidores Leonor Jacob Rodríguez, presidenta; Elizabeth Pérez Alemán, secretaria; y los vocales Diana Valeria Hernández Morón, José Ignacio García Castillo, María Elena Mireles Acosta y Alfredo José Mafud Kaím.

Los integrantes de este comité le le recomendaron al funcionario elaborar su "carta a Santa Claus" para poder mejorar su capacidad operativa con los cuatro inspectores con que cuenta, quienes aun así han logrado atender 370 acciones en áreas verdes, supervisión previa de beneficiados con 380 árboles en donación, 623 solicitudes de tala y 836 quejas y denuncias, además de 200 solicitudes de intervención contra "Vecinos Ruidosos".