Segunda corrección de plana

Estamos ya por arrancar el último mes del año, y con la Navidad encima este se hace en términos públicos mucho más corto. Las oficinas federales, estatales y municipales se van de vacaciones de invierno y en general la agenda pública disminuye al mínimo. La gran mayoría está en las fiestas.

Sin embargo, aun cuando el fin del año calendario está cerca, no es así el hervidero político, en el que cada semana surge un elemento nuevo que eleva la temperatura.

En esta ocasión, en la declaración que hizo un par de días atrás el presidente Donald Trump en el contexto de una entrevista que le realizaba el controversial y ultraderechista Bill O'Reilly, este señala que está considerando designar a algunos cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. El presidente Trump señaló en el mismo contexto que tenía 90 días ya trabajando en el tema, y aunque dijo que es un proceso complejo, está abocado en ello. También Trump se reservó las acciones que tomaría en caso de que ciertamente los Estados Unidos clasificaran a las organizaciones criminales como terroristas, así como si usaría drones de ataque y en general acciones concretas. El primer mandatario estadounidense simplemente dijo que no sabía todavía qué es lo haría en específico.

Esta reciente declaración evidentemente vuelve a poner en alerta a la cancillería mexicana, que encabeza Marcelo Ebrard, quien cada vez tiene más relevancia debido a que el presidente López Obrador hasta ahora ha decidido no viajar fuera del país y toda esa cartera se la ha encomendado al secretario Ebrard.

Ayer en la rutinaria conferencia de prensa mañanera, López Obrador con tino evadió aunque sea de manera discursiva confrontar la advertencia velada de que los vecinos del norte pudiesen tomar acciones militares contra los criminales en cuestión en territorio mexicano, con o sin anuencia del Gobierno, ya que dijo que está dispuesto a la colaboración (que, según los reportes periodísticos, está en su nivel más bajo en años, debido a la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de disminuir el intercambio de reportes de inteligencia entre ambas naciones y que en este sexenio las cosas han seguido en la misma tesitura) mas no a la intervención. Aprovechó para mencionar que antier se encontraba en la víspera del Día de Acción Gracias, a celebrar por los estadounidenses, y por lo tanto les enviaba un abrazo a todos ellos; salvado el asunto por el momento.

¿Realmente Trump está considerando declarar oficialmente a ciertos grupos criminales mexicanos como terroristas o es una estrategia suya en vías de la campaña de reelección que tiene encima? ¿O una excusa para desviar la atención del proceso de 'Impeachment' o juicio político en el que está metido por sus acciones de Ucrania?

Me parece en realidad anticipado cómo se las gasta el racista actual presidente norteamericano que se trata mucho más de su agenda local: claro que quiere reelegirse y su campaña de odio hacia los mexicanos le dio millones de votos entre ese cuantioso grupo social que son los blancos con bajos niveles de educación en los Estados Unidos, que le dieron los millones de votos para llegar a la presidencia y está dispuesto a recurrir a ellos con el mismo garlito de condenar todo lo que venga de México. De paso, gana tiempo y distrae la agenda de los demócratas que quieren seguir con el proceso judicial para removerlo de la presidencia.

Así pues, difícil que México vea vulnerada su soberanía; eso no le conviene a nadie, el nivel de integración económica es tal que los propios intereses económicos frenarían un impulso del cuestionado presidente. Pero por otro lado, parece que desafortunadamente tuvo que venir nuevamente del norte la reprimenda a AMLO para que modifique su postura de "abrazos y no balazos", que evidentemente no funciona. Ya le corrigieron la plana en el asunto de inmigración de los centroamericanos, parece tristemente que hoy se la están volviendo a hacer.