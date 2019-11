Estudiarán nómina de servicio de limpia de Lerdo

La Dirección de Recursos Humanos y la Contraloría Municipal de Lerdo realizarán un estudio "a fondo" sobre la situación que guarda la plantilla laboral del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento.

Luego de privatizar el servicio de limpieza en Ciudad Jardín y de seleccionar a la empresa que prestará el mismo, el alcalde Homero Martínez Cabrera comentó ayer que en la plantilla laboral del Sindicato se cuenta con 380 trabajadores en lo general, pero que se identificó que 110 son empleados de confianza, por lo que se analiza darlos de baja sin necesidad de sentarse a negociar con la dirigencia sindical.

"Esos no son sindicalizados, esos no me voy a sentar a negociar con el propio Sindicato porque no es un tema del Sindicato; si no están en la plantilla, si no existen en la plantilla registrada ante Conciliación donde está su toma de nota, es una facultad del presidente que estaremos ahí retomando", mencionó.

El presidente municipal comentó que también se suman otros trabajadores eventuales que solo cubren los periodos vacacionales, y agregó que todos estos casos serán los primeros que se estarán revisando antes de "tocar" la plantilla sindical.

El alcalde mencionó que a más tardar el próximo 31 de diciembre del año en curso el Gobierno municipal estará definiendo esta situación.

"Aparte la empresa ganadora por ahí del dictamen en la concesión (de limpieza), efectivamente pues ellos necesitan choferes, ellos necesitan personal, será una de las pláticas que tendremos para que se absorba la gente que nosotros estemos dando de baja", indicó.

Por su parte, Valentín Antúnez Gallegos, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas Municipales de Lerdo, indicó que la plantilla que ellos tienen es de 365 empleados, de los cuales 103 son de confianza.

El líder sindical mencionó que buscarán "salvar" a algunos empleados de confianza, así como también pretenden la reubicación de los trabajadores sindicalizados del área de Limpieza a otras áreas del Ayuntamiento.

Recientemente, Manuel de Jesús Sánchez Calzada, regidor priista y secretario general de la Federación de la CTM de Lerdo, dijo que buscarán que la empresa que ganó la licitación para prestar el servicio de limpia en Ciudad Jardín recontrate a todos los trabajadores del Sindicato que serán liquidados por el Ayuntamiento, o en su defecto que el Municipio reubique a los empleados que no sean considerados por la compañía.

Revisión