'Chair Challenge', el nuevo reto viral que 'sólo las mujeres pueden hacer'

El reto que comenzó a hacerse viral recientemente, consiste en pararse frente a una pared con una silla de por medio, caminar dos o tres pasos hacia tras, inclinarse a 90 grados y pegar la cabeza al muro. Acto seguido tomar el asiento y sostenerlo a la altura del pecho y levantarse sin apoyar la cabeza en la pared.

Pese a parecer sencillo, varios hombre en la red han dicho que les resulta difícil, al contrario de las mujeres quienes, según se aprecia en videos, no tienen problemas en hacerlo.

Cabe destacar que algunos teorizan que esto se debe al centro de gravedad de los hombres y las mujeres, ya que se cree que se localiza en diferentes zonas, el de ellos se localiza en el pecho, mientras que las mujeres lo tienen en la cintura y cadera.

My boss tried the chair challenge and... pic.twitter.com/mtjv4TYZk6