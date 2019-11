Madre dice que bebe vino para ‘poder lidiar con sus 7 hijos’

Una madre bloguera admitió que bebe vino para poder hacerles frente a sus hijos, que la están "volviéndola loca", y sus palabras son recibidas con opiniones encontradas.

La australiana Constance Hall tiene un enfoque poco ortodoxo sobre cómo criar a sus siete hijos, a quienes permite comer con las manos, correr en supermercados o no tener que bañarse todos los días, informa el Daily Mirror.

"Esta es la familia moderna, esto es de lo que escribo en un blog. Tenemos los mismos derechos para ir a trabajar, pero de todos modos [las mujeres] tenemos que hacer el 90 por ciento de las tareas domésticas. Entonces, ¿qué hizo eso por nosotros? Simplemente nos ha cansado aún más. A menos que simplemente nos detengamos, por supuesto, y vivamos en la miseria, lo que obviamente es como yo lo que estoy haciendo pero tratando de no hacer", le dijo a 60 Minutes Australia.

Hall es conocida por sus publicaciones controversiales, pero también, al mismo tiempo, es aplaudida por varios internautas, quienes le aplauden presentar su vida como es realmente, no la aparente perfección que no existe de verdad, como les critican de otros influencers.

"Creo que a la gente le gusto porque la vida no es perfecta. ¿Ya sabes? No es feliz para siempre. No está destinado a ser. Eso es lo que hago. Hago que las personas se sientan mejor con sus vidas porque la mía es muy mala”, añade.

DA.