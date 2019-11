Museo en Casa Faya sigue sin respuesta

El contar con un museo dentro de la Casa Faya de Gómez Palacio sigue siendo un proyecto que no encuentra ni siquiera el comienzo. Hay que recordar que el inmueble que data de más de 100 años, fue adquirido por el municipio en la administración de José Miguel Campillo, alcalde que arrancó con las primeras obras de rehabilitación con miras a convertir el edificio en un museo. Pero ni en este, ni en el mandato de Leticia Herrera, la idea pudo solidificarse.

Ahora en el gobierno de la alternancia de Marina Vitela, la historia parece repetirse. El pasado 5 de octubre esta casa editorial publicó que según los titulares de Contraloría y Obras Públicas, Carlos Rosales y Arturo Rodríguez de León, respectivamente, el proyecto se encontraba en el proceso de entrega-recepción. Ambos, luego de acudir a sus oficinas y realizar varias llamadas telefónicas, se limitaron a decir que respecto a ese asunto podrían dar declaración hasta el día 15 del mismo mes, debido a que se encontraba en hechura el dictamen de la obra.

Por su parte, el director de Cultura Ernesto Rivera López, otro de los funcionarios que deben estar informados respecto a lo que sucede con ese inmueble, sólo declaró que de su parte ya había solicitado a Contraloría una auditoria para tener acceso al expediente completo de la obra.

Ayer miércoles 26 de noviembre, casi dos meses después de que los tres declararan que era cuestión de unos días para que pudieran brindar información respecto a la Casa Faya, un inmueble pagado con los impuestos de los ciudadanos, y por el cual se han bajado recursos para su remodelación y su adaptación a museo, se trató de volver a abordarlos para que informaran lo justo referente al tema que interesa a la ciudadanía, pues Gómez Palacio hasta la fecha no cuenta con un museo municipal. Al acudir a la Presidencia Municipal no se localizó ni al contralor Carlos Rosales, ni al titular de obras públicas, Arturo de Rodríguez, así mismo, no contestaron llamadas.

Por su parte, en medio de un evento de prevención del delito realizado en el Paseo Independencia, el director de Cultura Ernesto Rivera López, sólo comentó que todavía no obtiene respuesta respecto a la petición de acceder al expediente de la obra, por lo que aseguró que está vez sí mandaría la solicitud por escrito.

Cabe mencionar que antes, Ernesto Rivera, había mencionado para este diario, que al realizar una visita al inmueble, se pudo percatar que el lugar no estaba en condiciones para fungir como museo.