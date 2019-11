'Hay cuentas millonarias vinculadas al crimen que nadie reclama'

En México hay "muchas cuentas" congeladas vinculadas al narcotráfico las cuales no se reclaman, por lo que quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero por falta de mecanismos legales, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

El problema es que hay cuentas de millones de pesos o dólares que se quedan congeladas porque nadie inicie el proceso de reclamación.

"Tenemos una cuenta de 2 millones de dólares, de una gente vinculada con el cártel Jalisco y tenemos una cuenta de 40 millones de pesos, así que yo creo que ya se hubiera podido exigir la extinción de dominio, en razón de que nadie está reclamando esos recursos y nadie lo está reclamando, ¿por qué? Porque son presuntamente de actividades de delincuencia organizada, particularmente delitos contra la salud".

Durante el Tercer Congreso Internacional sobre la Corrupción de la International Chamber of Commerce (ICC), Nieto dijo que el problema de las cuentas congeladas es que "como nadie reclama no va a haber garantía de audiencia, y sin garantía de audiencia, no hay procedimiento de extinción de dominio".

Dijo que lo mejor sería tener mecanismos legales para que el dinero se vaya al Instituto para devolver al Pueblo lo Robado a la Tesorería de la Federación o a donde determine el gobierno federal, mientras no se quede en los bancos, porque ahí permanecen de manera infinita.

Por otra parte, dijo que los autos chocolates son un medio para ingresar armas a México, lo que también genera corrupción política.