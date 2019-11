'Es un machista', surge #LadyTacones

Una mujer protagonizó una escandalosa escena en un camión de transporte público, lo que la ha llevado a volverse viral y ser llamada 'Lady tacones' en la red.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos ocurrieron sobre la avenida Tlalpan, en la Ciudad de México, donde una mujer se quejaba con el conductor porque no le permitía bajar por la puerta delantera.

Según se observa en el video, una mujer visiblemente alterada le exige al chófer que le abra la puerta pues se le estaba rompiendo un tacón y se niega a bajar por la puerta trasera.

Por su parte el conductor le indica que tiene que respetar la bajada, pues la parte delantera es para las personas que van a subir, ya que puede obstruirles la pasada.

Ante esto la chica comienza a insultar al hombre y al resto de pasajeros que le dicen que respete las reglas.

"¿No nos podemos defender entre mujeres? Son unas ca... por eso hacen lo que quieren con nosotras. A él no le cuesta nada abrir su puerta. Cuando hay una señora discapacitada la dejan bajar. Por eso estamos jo... en México, porque así nos atacamos. A él nada le cuesta, es un ca... machista. Se me está rompiendo el tacón y me golpearon en el Metrobús"

Finalmente intervino un policía que abordó por la puerta trasera, pidiendo al chófer que dejara bajar a la chica por la puerta delantera para que ya no hubiera más problemas.

Debido a su actitud que ha sido calificada como prepotente y grosera, por el público en redes sociales, se ha ganado insultos y burlas, además del apodo de #LadyTacones.