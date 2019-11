VIRAL: La estremecedora escena de una pitón atacando a un ciervo

Según recogen diversos portales, las imágenes fueron grabadas en una región boscosa de la ciudad de Chanda, en Maharashtra, la India.

En el video que fue compartido en Twitter por el usuario Susanta Nanda, miembro del IFS (Servicios Forestales de la India), se aprecia a cuatro ciervos beber agua de un cauce, sin embargo, son sorprendidos por el repentino ataque de la enorme serpiente que en cuestión de segundos consigue someter a uno y llevárselo.

"Cuando las pitones matan a sus presas, usan una especie de técnica de emboscada saltando y golpeando a la presa, agarrándola con sus dientes en unos 50 milisegundos solamente. Los humanos tardan 200 milisgeundos en parpadear", agregó Susanta en la descripción del material.

El impresionante video ha conseguido miles de reproducciones desde que fue compartido esta semana en la red.

One of the clip from E surveillance Video of Central Chanda Division from Maharashtra. When pythons kill prey, they use a kind of ambush technique by jumping & striking the prey, grabbing it with their teeth in around 50 milliseconds only. ( Humans take 200ms to blink an eye). pic.twitter.com/e0jPrz1hVx