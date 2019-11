VIRAL: Reportero es atacado por un cerdo durante una transmisión en vivo

Según recogen diversos portales, Lazos Mantikos transmitía desde la ciudad de Kineta, en Grecia, donde intentaba informar acerca del clima de esta semana en la zona, sin embargo, se vio interrumpido por la presencia de un porcino.

Mientras se dirigía al público y sus compañeros en el estudio, Mantikos fue atacado por el cerdo que no paraba de molestarlo persiguiéndolo y según las palabras del hombre, mordiéndolo.

"Buenos días, tenemos un problema... Me esta mordiendo", se escucha decir a Lazos mientras los presentes en el estudio reían ante la situación.

Según dijo el periodista, el cerdo lo había estado atacando previo a la transmisión.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB