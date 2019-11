En vísperas del primer informe de actividades por su tercer periodo como alcalde de Torreón, Jorge Zermeño no llena de sustos y corajes por las tropelías cometidas ni más ni menos que por su 02, el flamante comisario de la Policía Federal con licencia, Primo Francisco García Cervantes, en contra de su 03, el jefazo de Vialidad en Torreón, Pedro Luis Bernal Espinoza, pues resulta que, como es de todos conocido, el hijazo de la vidaza del director de la Policía de Torreón, Primo Emmanuel García Junior, fue sorprendido el sábado pasado en uno de los filtros del alcoholímetro en Torreón Residencial. Nuestros subagentes, disfrazados de patrulla sin radio, nos informan que, según el cachorro del jefe policiaco, fue objeto de agresiones físicas y verbales en su persona por parte de los muchachos de don Pedro Luis, motivo por el cual ni tardo ni perezoso le habló a su señor papi para que fuera a defenderlo.

La cosa es que en cuestión de minutos y dando rapidez en su respuesta la mismísima escolta de don Primo padre llegó al lugar y sometieron a los agentes viales que se atrevieron a maltratar al pequeño, siendo remitidos a la cárcel municipal dos oficiales acusados del delito de lesiones personales. Pero al darse cuenta de que para ratificar la denuncia tenía que figurar el nombre del afectado, decidieron dar marcha atrás al proceso ante el Ministerio Público y la autoridad estatal tuvo que dejarlos en libertad por no existir oficialmente una parte afectada. Mientras esto sucedía, en el edificio de la cárcel municipal, por instrucción del presidente del Tribunal de Justicia, Jesús Campos, se recogió el reporte de remisión de los dos oficiales que se elaboró en el área jurídica y de barandilla de la Colón, para que no quedara ningún tipo de evidencia sobre la disputa entre policías y tránsitos que ocasionó el "mirrey" Primo. Incluso don Campos tuvo que bajarse del globo aerostático en Cuatro Ciénegas para tratar de mediar. Derivado de este zafarrancho, representantes de algunas cámaras empresariales ponen en duda la efectividad del operativo del alcoholímetro, que cada fin de semana sigue desarrollándose sin el protocolo mínimo, puesto que son agentes viales y no médicos los que aplican la prueba a los ciudadanos, que si se atreven a diferir del resultado, son sometidos con el uso de la fuerza, tal y como le ocurrió al Junior. La diferencia es que los ciudadanos de a pie no son hijos del jefazo de la Policía, entonces además de los golpes y del encierro en la cárcel, todavía tienen que pagar hasta diez mil pesotes de multa. Los oficiales de policía tuvieron que consignar el nombre del afectado a la hora de remitir a sus colegas de Vialidad, caso contrario, estarían cometiendo el delito de privación ilegal de la libertad y violentando otros derechos, por eso aunque el Ayuntamiento se esmeró en ocultar el nombre del hijo del encargado de la seguridad en Torreón, quien también es funcionario público de la actual administración, en el parte informático y la respectiva consignación y posterior liberación aparece una sola víctima, Primo Francisco García Jr. Los subagentes, sorprendidos ante la telenovela, nos dijeron que quien hizo el padre de todos los corajes fue don Pedro Luis, quien tuvo que ver humillados a sus muchachos y además regañados por andar balconeando al primogénito de un alto funcionario, que a la larga terminó pegándole a su jefe el alcalde.

Durante y luego de este penoso incidente para la Administración de don Jorge Zermeño, varios asuntitos salieron a la luz, como la lucha de fuerzas entre sus directores, y el nepotismo que tanto se negaban a reconocer. Durante las horas en que sucedía la detención de los muchachos de don Pedro Luis Bernal acudió ante Primo Cervantes para que le ayudara a soltarlos, pero el jefazo de la Policía se negó, y se lavó las manos diciendo que ya estaba en la cancha del Ministerio Público. Lo que también llamó la atención de propios y extraños fue el saber que entre la nómina municipal está registrado Primo Emmanuel García, quien se desempeña como secretario particular en el Tribunal de Justicia Municipal, pero de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de papeletas viejas, el junior ni se aparece en la oficina desde que su papá tomó su segundo periodo vacacional de la administración, y cuando llegó a acudir todo el mundo se daba cuenta, pero no por la eficiencia de su trabajo, sino por el despliegue de seguridad y el ruido de sus escoltas, es decir, el chiste además de prepotente lo evidenció como un aviador más. Y ahora que tanto el alcalde como los demás funcionarios aplicaron la de Pedro el apóstol, negar todo tres veces, parece además que son de los pocos ciudadanos a los que no les han llegado a través de WhatsApp las imágenes del joven en el altercado, que astutamente y por consejo del propio alcalde Zermeño grabaron los agentes de Vialidad.

***

Se encuentra todo listo para la realización del segundo besamanos… Perdón, informe de Gobierno del mandamás de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, que será el próximo 2 de diciembre. ¿Y dónde cree que se realizará, estimado lector? En el multifacético Centro de Convenciones de Torreón, lugar de moda y de grandes eventos donde lo mismo hacen piñatas, quince años y entregas de premios que anuncios de millonarias inversiones. Para tal evento, ya varios diputados federales y senadores de diferentes partidos harán su arribo el próximo lunes a la Perla de La Laguna. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de adornos caros de cierta funcionaria, que el equipo del "góber" anda un poco asustado porque la convocatoria se salió de control, ya que esperaban algo así como mil 200 invitados, pero la cifra subió a mil 700, y es que era de esperarse, porque es el segundo informe coincide con un año electoral, porque ya como para el quinto y sexto año no va más que lo que quede de gabinete. Por cierto, quien ya confirmó como enviada del gran tlatoani de la capirucha del smog a la rendición de cuentas que realizará don Miguel ante el Congreso Local el próximo sábado es la propia secretaria de Gobernación de la Federación, doña Olga Sánchez Cordero. Dicen que las buenas relaciones del "góber" también han hecho que muchos congresistas de varios partidos políticos se hayan apuntado para asistir al informe, y ni se diga de la cantidad de funcionarios municipales y estatales que andan cazando invitaciones para que los vean en el Centro de Convenciones.

***

Para confirmar que eso del nepotismo no es algo exclusivo del PRI o del PAN, la Cuarta Transformación en la hermana república de Gómez Palacio le abrió las puertas cariñosamente a un nuevo pariente de la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela Rodríguez, cuyo nombre pasó a enriquecer la larga lista de familiares en la nómina municipal. Nuestros subagentes, disfrazados de lupa imprudente, nos cuentan que el flamante director de Obras Públicas, Arturo Rodríguez de León, es primo hermano de la alcaldesa, y había pasado desapercibido porque el apellido Rodríguez es bastante común. Y aunque el segundo grado de consanguineidad con doña Marina no le resta al funcionario que tiene mucha experiencia en el puesto, ha estado en Secope (Obras Públicas del Estado) de Durango y en Obras Públicas de Lerdo en los mejores años del Revolucionario Institucional, además de que ha sido proyectista independiente, entre otros talentos, la familiaridad surgió, según los subagentes, luego de que el jefazo de Obras Públicas tuviera que recordarle su relación a uno que otro compañero de la Administración, lo que además de evidenciar el nepotismo de la 4T en Gómez deja claro que las disputas entre el equipo de doña Marina crecen día con día. Y quien también tiene sus parientes disfrutando de los beneficios de la sagrada nómina es el papa lagunero... Perdón, el oficial Mayor de esa administración, Karol Wojtyla Martínez, quien tiene a su hermano, Hernán Martínez, a cargo del trámite de pasaportes, es decir, el enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por cierto, don Hernán checa todos los días temprano y luego se va, nunca está en la oficina y menos para dar información a los incómodos representantes de los medios. Muchos dicen que uno de los lemas que debería adoptar la Administración municipal es que para la 4T la prioridad es "la familia".