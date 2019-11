QR, entre los 3 más beneficiados en el PEF

Quintana Roo recibirá del gobierno federal, para el ejercicio fiscal 2020, un promedio de 25 mil millones 965 mil pesos en recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, correspondientes a las participaciones y aportaciones que suman el gasto federalizado.

La cifra representa apenas un 1 por ciento más de los 24 mil millones 821 mil pesos asignados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, es decir, mil millones 143 mil pesos más.

Para el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, está cantidad no refleja un crecimiento real, tomando en cuenta la inflación.

"Ahora que revisábamos el presupuesto, pues no. Aunque se ven algunos incrementos, en términos reales no tenemos crecimiento; o sea, al aplicar la inflación, no la tenemos, prácticamente no tenemos proyectos de infraestructura, fuera del Tren Maya, que tiene muy poco en el próximo año… el Tren Maya en el presupuesto trae alrededor de dos mil 500 millones de pesos", declaró el mandatario el 22 de noviembre pasado al ser entrevistado.

Sin embargo, para el diputado federal, Luis Alegre, el monto es positivo y coloca a la entidad entre las tres más beneficiadas por el presupuesto a nivel nacional, junto con Nuevo León y Aguascalientes, sin contar con los recursos adicionales que recibirá por concepto de obras y proyectos.

"Conseguimos un incremento de más de mil 143.6 millones de pesos, adicionales a lo que recibimos el año pasado; es un incremento real, positivo, del 1%, a comparación de -.5% que recibieron los demás estados", expresó.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó que la entidad recibirá inversiones directas por mil 215 millones de pesos adicionales, lo que representa 43.6 por ciento más, respecto al 2019.

De ese monto se autorizaron 228.3 millones para proyectos que fomenten el turismo, lo que implica un incremento del 45 por ciento respecto a lo asignado para este año.

Mencionó 250 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que realizará trabajos de conexión de cableado subterráneo en Holbox y el reemplazo en Isla Mujeres; y otros 228 millones de pesos para una obra estatal denominada Proyecto del Centro Integralmente Planeado del Caribe.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invertirá 317.5 millones de pesos en la colocación de un sistema de radares para la vigilancia y control en Quintana Roo y en la Península de Yucatán; en el sector educativo se invertirán 20.6 millones de pesos en obras de infraestructura física; y en el ramo ambiental, se asignarán 28 millones de pesos para la conservación de distritos de riego en el sureste.