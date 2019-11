No nos preocupemos por recorte: MARS

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila, envió un mensaje a todos los coahuilenses y les pidió no preocuparse por el recorte presupuestal del Gobierno Federal para Coahuila; además de señalar que analizará la necesidad de solicitar o no un préstamo para cumplir con los compromisos del Estado.

También señaló que la administración estatal cuenta con ingresos propios ejemplares, con lo que cerrarán con mil millones de pesos más; por lo que aseguró que se cumplen con las obligaciones de pago de intereses de la deuda de Coahuila.

"Del recorte presupuestal yo le digo a los coahuilenses que no nos preocupemos, que nos ocupemos de seguir juntos y de poder enfrentar los retos que enfrenta Coahuila, en la unidad de los 38 municipios, las alcaldesas y alcaldes que hasta hoy han invertido en conjunto con Coahuila", fue el mensaje que envió Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila.

El gobernador Miguel Riquelme reconoció y agradeció que vienen dos proyectos para Coahuila en el programa presidencial, pero estos no solventan los gastos de otros rubros, necesarios para Coahuila como infraestructura carretera, en el sector agrícola y desarrollo económico.

"Que tiene necesidad por ser nuestra entidad, una de las más productivas y que más aporta al PIB Nacional y sobre todo, una de las que mayor inversión extranjera directa recibe y sigue generando empleos", refirió MARS.

Sobre los proyectos del programa presidencial, detalló que se trata de un hospital y la ampliación del aeropuerto de Torreón, pero aseguró que no son las prioridades de Coahuila.

Riquelme Solís también dio a conocer que no endeudará a la entidad y que no obtendrá créditos más allá de los que tiene derecho y que serían utilizados para cumplir con los gastos que tiene el Estado; refiriendo que son préstamos a corto plazo, de los cuales incluso no está obligado a informar al Congreso del Estado de Coahuila, pero que aún así lo hará.

Destacó que dentro de la obligación que tiene Coahuila para el pago de intereses de la deuda, cuenta con ingresos propios, que calificó de ejemplares y detalló que cerrarán con mil millones de pesos más que el año pasado en ingresos propios.

"Y este año, pues la verdad es que creemos que podemos salir con las prestaciones que tienen los burócratas y los maestros. Esperemos librarla y así únicamente estar proyectando una inversión para el año entrante considerable como la de este año; que nos permita garantizar los proyectos que hemos planeado en nuestra entidad", dijo Riquelme Solís.